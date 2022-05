Angelina Jolie in Puglia per un film tratto da un romanzo di Baricco

Sarà la Puglia a fare da sfondo al prossimo film di Angelina Jolie. Ad ambientare alcune scene della trasposizione cinematografica del romanzo di Alessandro Baricco Senza sangue sarà Martina Franca Condividi

La Puglia è per tutti terra di ulivi e trulli, di mare, sole e vento, richiamando una vecchia frase. La Puglia è anche terra di cinema, che tra la terra verde e secca del Tavoliere ha segnato i luoghi con film come il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, Polvere di Stelle di Alberto Sordi, Mine Vaganti di Ferzan Ozpetek e Tolo Tolo di Checco Zalone. La lista è lunga, ma non sembra essere stanca di aggiungere grandi nomi del cinema che scelgono la terra pugliese come ambientazione per alcune scene del film. Martina Franca è stata infatti scelta come il luogo adatto in cui girare alcune scene del prossimo film di Angelina Jolie Without Blood.

Angelina Jolie, regista in Italia per Without Blood approfondimento Angelina Jolie ha acquistato i diritti di "Senza sangue" di Baricco Angelina Jolie aveva già fatto un sopralluogo nella cittadina di Martina Franca e di Torre Chianca. In quel viaggio, fatto nel marzo scorso, accompagnata da una delle figlie, si sarebbe innamorata della terra pugliese e avrebbe deciso di girarvi il suo film Without Blood. La pellicola, di cui Angelina Jolie è regista, è ispirata all’omonimo romanzo dello scrittore Alessandro Baricco, Senza Sangue. Pubblicato nel 2002, il romanzo è incentrato su Nina, figlia di un fattore, e ambientato dopo la guerra. Dopo aver assistito all’omicidio del padre e del fratello, sopravvive all’eccidio nascosta in una botola. Anni dopo, ormai cresciuta, ritroverà uno dei responsabili di quel delitto e avrà l’occasione finalmente di guardarlo negli occhi. Nel 2017 Angelina Jolie aveva acquistato i diritti del romanzo, cercando il momento giusto per dare il via al progetto. È poi recente la firma di un accordo della durata di tre anni con la casa di produzione Fremantle, passo che preannuncia l’arrivo della pellicola.

approfondimento Ucraina, Angelina Jolie a sorpresa in visita a Leopoli: VIDEO L’arrivo di Angelina Jolie è stato confermato anche dall’assessore del Comune di Martina Franca Gianfranco Palmisano: “Angelina Jolie girerà a Martina alcune scene del suo film Without blood, tratto dal romanzo di Alessandro Baricco Senza Sangue. Il nostro splendido centro storico nelle prossime settimane sarà il set del film della star di Hollywood. Non è la prima volta che un film viene girato a Martina ma è la prima volta che la nostra città viene scelta da una produzione cinematografica internazionale molto prestigiosa. Il centro storico andrà sul grande schermo in tutto il mondo con un importante ritorno di immagine ed economico", scrive su Facebook.

Il nuovo film di Angelina Jolie Without Blood, cosa sappiamo Della nuova pellicola di Angelina Jolie non si hanno grandi dettagli. Quel che è certo è che l’Italia ospiterà le scene della pellicola non solo a Martina Franca e Torre Chianca, ma anche a Roma e Matera, gioiello della Basilicata. Le riprese nella cittadina pugliese dovrebbero iniziare i primi giorni di giugno, ma non si sa ancora se i protagonisti della pellicola saranno attori italiani o stranieri, più o meno conosciuti. Tuttavia, la presenza di una casa di produzione nota come la Fremantle, potrebbe indicare un cast importante.