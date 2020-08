Da Pasolini a Checco Zalone, 10 film ambientati in Puglia

6/10

"La terra" è uno dei film più "pugliesi" di Sergio Rubini, nativo di Grumo Appula (Bari) e autore di molti film ambientati nella sua regione. In questa pellicola del 2006 il milanese Fabrizio Bentivoglio torna nel suo paese d'origine, Mesagne (Brindisi), e si ritrova invischiato in una storia losca di corruzione e usura. Ambientato nei veri luoghi del film: in questa scena si riconosce per esempio la Chiesa Matrice di Mesagne.