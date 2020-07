Dal Gattopardo a Ocean's 12: 10 film ambientati in Sicilia

9/10

E oltre Oceano? "Il Padrino" (Francis Ford Coppola, 1972) ha un inserto centrale in cui il protagonista Michael Corleone, dopo aver ucciso il boss Sollozzo e il poliziotto corrotto McCluskey, è costretto a riparare per qualche mese in Sicilia. In realtà le scene, ambientate a Corleone, furono girate in tre paesi in provincia di Messina: Forza d'Agrò, Motta Camastra e Savoca, dove Michael incontra al bar il padre della sua futura sposa Apollonia.

