Pochi film rappresentano lo spirito e l'essenza toscana come "Amici miei" (1975), anche se in origine il film - affidato a Pietro Germi - doveva essere ambientato a Bologna. L'arrivo di Monicelli alla regia coincise con lo spostamento a Firenze, anche se nessuno dei cinque protagonisti era fiorentino: Tognazzi era cremonese, Moschin era veronese, Adolfo Celi messinese, Duilio Del Prete era di Cuneo, Philippe Noiret addirittura francese. Girato interamente in città: per esempio, il bar del Necchi era un vero bar in via dei Renai, a pochi minuti dal centro storico.

