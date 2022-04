Ucraina, Angelina Jolie a sorpresa in visita a Leopoli: VIDEO

L'attrice e regista è stata filmata in un bar della città ucraina. Si trovava lì come inviata speciale dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati

L'attrice e regista Angelina Jolie è stata avvistata e filmata in un bar nella città di Leopoli, in Ucraina. L'attrice, inviata speciale dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i Rifugiati, entra in un bar e conscia di non poter passare inosservata saluta verso l'obiettivo della telecamera.



Il sito del Daily Mail ha subito pubblicato il video dell'attrice che indossava abiti casual. E' stato realizzato da Maya Pidhorodetska che lo ha immediatamente postato sul suo profilo Facebook con la scritta in lingua ucraina: “Niente di speciale a Leopoli. Sono andata a prendere un caffè e ho trovato Angelina Jolie". L'incipit ricorda il libro capolavoro di Erich Maria Remarque intitolato Niente di Nuovo sul Fronte Occidentale e che racconta la tragedia della Grande Guerra.