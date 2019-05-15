John Wick 3 – Parabellum: trama, trailer, cast del film stasera in tv

John Wick 3 – Parabellum è il terzo capitolo della saga action diretta da Chad Stahelski, con protagonista Keanu Reeves. La pellicola arriverà nelle sale italiane il 16 maggio 2019, a conclusione dell’arco narrativo portato avanti dall’ex Neo di Matrix. Il successo della saga ha però portato alla messa in cantiere di una serie televisiva spin-off, "The Continental", che andrà ad approfondire l’analisi del complesso mondo degli assassini a pagamento.

John Wick 3 – Parabellum, la trama

Keanu Reeves torna a indossare gli abiti del killer su commissione più temuto al mondo: John Wick. Nel primo capitolo lo abbiamo visto sopportare il lutto per la morte della moglie, per poi scatenare la propria ira vendicativa contro chi lo aveva ferito e umiliato, costringendolo a tornare alla sua vecchia vita. Nel secondo capitolo si mette sulle tracce di un boss mafioso che, dopo aver preteso che rispettasse un patto di sangue, aveva provato a ucciderlo. Il sogno di dire addio a questa vita cruenta e dannata è destinato a restare tale. John non riesce a mettere a tacere il proprio bisogno di vendetta, che lo porta a violare una delle poche regole del Continental.

In John Wick 3 – Parabellum, John Wick è in fuga e ha una taglia da 14 milioni di dollari sulla testa dopo aver infranto la regola più sacra della Gran Tavola: uccidere all’interno dell’Hotel Continental. Dichiarato “scomunicato”, John perde ogni protezione e accesso ai servizi del mondo criminale, diventando il bersaglio di assassini provenienti da ogni angolo del pianeta. Ferito ma determinato a sopravvivere, cerca una via d’uscita appellandosi a un’antica promessa che lo conduce fino a Casablanca, dove incontra Sofia, una letale alleata legata al suo passato. Nel frattempo, la Gran Tavola invia un Giudicatore per punire chiunque abbia aiutato John, mettendo sotto pressione Winston, direttore del Continental di New York, e il re dei senzatetto Bowery King. Tra combattimenti coreografati all’estremo, inseguimenti mozzafiato e scontri corpo a corpo, il protagonista affronta nemici sempre più pericolosi, inclusi due assassini d’élite che lo rispettano profondamente.