John Wick 5, il regista: "Sarà un nuovo film, non un sequel"

" La saga di John Wick era praticamente conclusa ", ha affermato Chad Stahelski. Per poi spiegare che, per poter fare un quinto film, era necessario avere una nuova storia con protagonista l'ex assassino interpretato da Keanu Reeves . Non dobbiamo aspettarci un ritorno della Gran Tavola, dunque. Wick ha affrontato il suo dolore, l'ha superato. La storia sarà completamente diversa e, ha promesso Stahleski, quando uscirà il trailer tutti avranno voglia di vederla.

La trama di John Wick 5 potrebbe sorprendere i fan. E non poco. In una recente conversazione con Empire, il regista del franchise Chad Stahelski ha affermato che, il quinto capitolo di John Wick , sarà "davvero diverso", dato che la trama della Gran Tavola ha raggiunto la sua naturale conclusione.

Cosa vedere nell'attesa di John Wick 5

Nell'attesa che John Wick 5 veda la luce, i fan hanno comunque di che gioire. Il 6 giugno uscirà Ballerina con Ana de Armas, film tratto dal suo universo. Nei prossimi mesi arriverà la serie tv Under The High Table e ci sarà anche un film prequel animato sulla fine della carriera di Wick come assassino a tempo pieno.

Stahelski ha spiegato che Under The High Table e il progetto animato avranno un ruolo importante nell'impostazione della storia di John Wick 5: "La serie TV di John Wick e il film animato sono priorità assolute". L'idea della produzione è proprio quella di esplorare cose nuove e di approfondire alcuni filoni per poi decidere cosa portare in John Wick 5.