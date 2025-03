È uscito il video che anticipa ciò che vedremo nel film brutale che nasce da una costola di John Wick dove l’attrice cubana naturalizzata spagnola sfida Keanu Reeves. L’attesa per il ritorno dell’universo di John Wick è infatti quasi finita, ma questa volta il protagonista non sarà l’attore che interpreta il personaggio titolare della serie originale: a guidare il cast di questo nuovo capitolo spin-off della saga d’azione. L’attrice, candidata all’Oscar, si cimenta in un ruolo adrenalinico che promette combattimenti spettacolari e un’intensa sete di vendetta

È uscito il trailer ufficiale del film Ballerina, lo spin-off della saga cinematografica originale di John Wick con protagonista Ana De Armas.

Questa pellicola brutale vede l’attrice cubana naturalizzata spagnola sfidare Keanu Reeves.

L’attesa per il ritorno dell’universo di John Wick è quindi quasi finita, ma questa volta il protagonista non sarà l’attore che interpreta il personaggio titolare della serie di film originale: a guidare il cast di questo nuovo capitolo spin-off dell’epopea d’azione è infatti l’attrice candidata all’Oscar, la quale qui si cimenta in un ruolo adrenalinico che promette combattimenti spettacolari e un’intensa sete di vendetta.

Come il titolo fa evincere, la protagonista è una ballerina, o meglio: era una ballerina. Oggi è ormai un’ex danzatrice, e si è messa sulle tracce dei suoi nemici.



Ana de Armas interpreta Eve Macarro

Ana de Armas veste i panni di Eve Macarro, una ballerina russa costretta ad abbandonare il palcoscenico per trasformarsi in un'assassina letale.

Il suo obiettivo è eliminare gli uomini responsabili della morte della sua famiglia. Ma nel suo percorso incontrerà una figura ben nota agli appassionati della saga: John Wick, interpretato ancora una volta da Keanu Reeves.



Il film si colloca temporalmente tra John Wick: Chapter 3 – Parabellum e John Wick: Chapter 4, ampliando la storia di un personaggio introdotto brevemente nel terzo capitolo, dove era interpretato da Unity Phelan.



Un franchise in continua espansione

Il franchise di John Wick, che ha conquistato il pubblico con il suo stile visivo distintivo e le coreografie di combattimento ipercinetiche, torna così a esplorare nuovi scenari.

L’ultimo film della serie, uscito nel 2023, ha incassato oltre 440 milioni di dollari nel mondo, rendendo John Wick: Chapter 4 il capitolo più remunerativo del franchise. Nel complesso, i primi quattro film hanno superato il miliardo di dollari di incassi globali.

Il debutto di Ballerina segna un nuovo tassello nell’ampliamento della saga di Wick. L’universo narrativo del sicario più letale del cinema aveva già intrapreso un’espansione con la miniserie prequel The Continental, lanciata nel 2023 su Peacock e con Mel Gibson nel cast.



La produzione di Ballerina

Dietro la macchina da presa del film Ballerina troviamo Len Wiseman, regista noto per il franchise di Underworld, mentre la sceneggiatura è firmata da Shay Hatten, già autore di Army of the Dead. Il film è prodotto da Basil Iwanyk, Erica Lee e Chad Stahelski, storico regista della saga principale, con Kaley Smalley Romo nel ruolo di produttrice esecutiva.

L’uscita di Ballerina è prevista per il 6 giugno 2025 e sarà distribuito da Lionsgate. Il pubblico potrà così tornare a immergersi nel mondo spietato e stilizzato di John Wick, questa volta con Ana de Armas al centro dell’azione.

Ana de Armas: una nuova icona del cinema d’azione

Con Ballerina, Ana de Armas rafforza la sua presenza nel genere action, confermandosi tra le star più richieste di Hollywood.

L’attrice aveva già dimostrato il suo talento nelle scene d’azione in No Time to Die, dove ha affiancato Daniel Craig, e in Ghosted, al fianco di Chris Evans. Nel 2023, ha ottenuto la sua prima nomination agli Oscar per la sua intensa interpretazione di Marilyn Monroe nel biopic Blonde di Andrew Dominik.

Il suo ingresso nell’universo di John Wick segna un ulteriore passo nella sua carriera, mettendola alla prova con combattimenti coreografati, scontri corpo a corpo e un personaggio che promette di lasciare il segno nel franchise.



