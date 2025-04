Marvel Studios riporta in auge la Prima Famiglia dei fumetti: online il video che anticipa ciò che vedremo nel nuovo lungometraggio targato Marvel Studios che debutterà nelle sale italiane il 23 luglio 2025. Il film si propone come una rivisitazione in chiave originale e stilisticamente ricercata delle origini del supergruppo più celebre della Casa delle Idee, con un’estetica retro-futuristica ispirata agli anni Sessanta che omaggia le radici dei personaggi

È uscito il trailer ufficiale del film I Fantastici 4: Gli Inizi, la nuova pellicola targata Marvel Studios.

È stata riportata in auge la Prima Famiglia dei fumetti adesso che è online il video che anticipa ciò che vedremo nel nuovo lungometraggio targato Marvel Studios, che debutterà nelle sale italiane il 23 luglio 2025. Il film si propone come una rivisitazione in chiave originale e stilisticamente ricercata delle origini del supergruppo più celebre della Casa delle Idee, con un’estetica retro-futuristica ispirata agli anni Sessanta che omaggia le radici dei personaggi.

Il conto alla rovescia per il ritorno cinematografico di uno dei gruppi più iconici della Marvel è dunque ufficialmente iniziato.

Un ritorno epico: la Marvel rilancia le origini della sua prima squadra di supereroi

Il progetto cinematografico I Fantastici 4: Gli Inizi porta per la prima volta sul grande schermo, nell’ambito del Marvel Cinematic Universe, una versione completamente rinnovata della Prima Famiglia Marvel. La pellicola segue le vicende di quattro individui straordinari — Reed Richards/Mister Fantastic, Sue Storm/Donna Invisibile, Johnny Storm/Torcia Umana e Ben Grimm/la Cosa — che, a seguito di un evento scientifico fuori dal comune, acquisiscono poteri sovrumani.

Interpretati rispettivamente da Pedro Pascal, Vanessa Kirby, Joseph Quinn ed Ebon Moss-Bachrach, i protagonisti si troveranno a dover affrontare una minaccia colossale proveniente dallo spazio profondo.



Un’avventura che unisce epica cosmica e dinamiche familiari

Il cuore della narrazione non è soltanto l’azione spettacolare o la posta in gioco cosmica. Al centro del film batte forte il tema della famiglia: i legami che uniscono i quattro protagonisti saranno messi alla prova da una crisi senza precedenti. L’arrivo di un’entità cosmica nota come Galactus, con il volto e la voce di Ralph Ineson, cambia per sempre il corso della loro esistenza. Questo essere, in grado di consumare interi mondi, viene anticipato dal suo Araldo, una figura enigmatica e potente: Silver Surfer, interpretata da Julia Garner. Mentre la minaccia si avvicina, i Fantastici Quattro saranno chiamati non solo a salvare l’umanità, ma anche a preservare la propria unità.

Una galassia di volti noti nel cast e uno stile visivo inconfondibile

Oltre ai protagonisti principali, il film può contare su un cast corale di grande spessore che include attori del calibro di Paul Walter Hauser, John Malkovich, Natasha Lyonne e Sarah Niles. Un ulteriore tocco di originalità arriva con la presenza del simpatico robot H.E.R.B.I.E. e l’ambientazione curata nei minimi dettagli, che fonde elementi retrò e visioni futuristiche, in linea con l’estetica dei fumetti classici Marvel firmati da Stan Lee e Jack Kirby.



Regia, produzione e visione creativa

A dirigere il film troviamo Matt Shakman, già noto per il suo lavoro su WandaVision, che qui amplia ulteriormente la sua visione del Marvel Cinematic Universe.

A garantire l’alta qualità della produzione c’è la supervisione di Kevin Feige, affiancato dai produttori esecutivi Louis D'Esposito, Grant Curtis e Tim Lewis.

Con I Fantastici 4: Gli Inizi, i Marvel Studios puntano a rilanciare in grande stile una delle loro proprietà più amate, promettendo un racconto che unisce azione, emozione e spettacolo visivo, offrendo al pubblico un viaggio indimenticabile tra le stelle e il cuore della famiglia.

Potete guardare il trailer ufficiale del film I Fantastici 4: Gli Inizi nel video che trovate in alto, in testa a questo articolo.