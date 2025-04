Liberi, una clip esclusiva del film documentario di Santos Blanco

Arriva al cinema il 29 e 29 aprile LIBERI di Santos Blanco, che esplora il mondo nascosto dei monasteri di clausura. Attraverso l'incontro con diverse comunità religiose, il film racconta il percorso di chi sceglie di vivere lontano dalle distrazioni del mondo per concentrarsi sulla contemplazione e sulla preghiera. Il film prende spunto proprio dalla celebre frase di Papa Francesco sui monaci di clausura: "Il mondo e la Chiesa hanno bisogno di voi come fari che illuminano il cammino degli uomini e delle donne del nostro tempo".

In testa all'articolo trovate una scena del film in esclusiva per il sito di Sky TG24.

Per secoli, molti uomini e donne hanno rinunciato a tutto per dedicare la loro vita alla contemplazione. LIBERI è un viaggio nell'uomo interiore, un raro sguardo su una dimensione nascosta del mondo: quella dei monasteri di clausura. Cosa porta una persona a spogliarsi del mondo che conosce, a ritirarsi da esso per il resto della sua vita? Come pensa una persona del genere? LIBERI si avvicina alle grandi domande dell’esistenza dell'uomo, con un unico obiettivo: ascoltarle. Il documentario mette in luce la libertà interiore di chi sceglie il silenzio e la solitudine non come fuga, ma come atto di libertà autentica, lontana dalle convenzioni sociali. Attraverso immagini potenti e testimonianze dirette, il film scopre una quotidianità semplice e profonda, dove preghiera, lavoro e vita comunitaria si intrecciano in un’esistenza interamente dedicata a Dio.

LE PAROLE DEL REGISTA SANTOS BLANCO

Il film LIBERI è nato durante la tragica pandemia del 2020. In quel periodo, facevo parte di un team di professionisti che lavorava a una campagna di comunicazione. L'obiettivo era raccogliere fondi per aiutare i religiosi di clausura che, non potendo vendere i loro prodotti, non avevano soldi per comprare nemmeno il cibo. Mi piace pensare che dalle buone decisioni che a volte prendiamo nella vita, nascano cose grandi e inaspettate. Quando poi ho fatto una campagna pubblicitaria per la Fondazione DeClausura, ho trascorso quattro giorni in un monastero, vivendo con i monaci. Al mio ritorno, ho iniziato fare ulteriori ricerche su questa speciale e sconosciuta vita nascosta nel XXI secolo. In uno dei primi libri che ho letto, mi sono imbattuto in una frase di Papa Francesco che mi ha lasciato di stucco. Riferendosi a questi monaci e monache di clausura, ha detto: "Il mondo e la Chiesa hanno bisogno di voi come fari che illuminano il cammino degli uomini e delle donne del nostro tempo". Quale filosofia di vita o pienezza interiore devono avere queste persone perché il Papa le usi come punti di riferimento, come fari che ci illuminano? È iniziato così un viaggio che è culminato in LIBERI. E speriamo che questo film possa aiutare il pubblico a scoprire la verità su alcuni temi che ci toccano ogni giorno ma che spesso vengono trascurati perché il mondo di oggi ci spinge in un’altra direzione.