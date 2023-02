The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, trailer e Collector Edition

A conclusione della Nintendo Direct di febbraio, l'azienda giapponese ha annunciato il nuovo trailer di uno tra i videogiochi più attesi dell'anno, il nuovo capitolo della saga The Legend of Zelda dal titolo Tears of the Kingdom, in uscita il prossimo 12 maggio.

Ma la casa produttrice del videogame ha anche comunicato una sorpresa per tutti i fan della saga: una Collector's Edition composta da una copia del videogame, della scheda di gioco, uno steelbook, un set di quattro spillette, un poster metallico firmato Iconart e un Artbook. Si tratta di contenuti esclusivi, che non verranno venduti singolarmente.

La Nintendo non ha ancora annunciato né il prezzo del set né la data in cui partiranno le pre-vendite. Il videogame, che sarà disponibile esclusivamente per la Nintendo Switch, vedrà invece la luce il 12 maggio in tutti i negozi fisici e online.