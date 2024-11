Sherlock Holmes 3, Jude Law parla del nuovo film con Robert Downey Jr.

Nelle scorse ore c'è stato un aggiornamento relativo allo sviluppo del 3° capitolo della saga cinematografica sul famoso detective letterario. L’attore che interpreta Watson, il divo che, tra le altre cose, ha interpretato Papa Pio XIII nelle serie tv dirette da Paolo Sorrentino The Young Pope e The New Pope - ha parlato ai fan del prossimo atto dell’epopea guidata da lui e dal collega. I 2 hanno recitato assieme nei film precedenti (del 2009 e 2011) basati sull’icona nata dalla piena di Arthur Conan Doyle

Nel 2022 è stato riportato che Robert Downey Jr. avrebbe prodotto esecutivamente un progetto televisivo, concernente in una serie tv, su Sherlock Holmes per Max, progetto che risulta separato dal franchise cinematografico. Ma Sherlock Holmes 3 è sempre risultato ufficialmente in fase di sviluppo, come è ancora oggi. Ebbene, finalmente uno dei due diretti interessati adesso prende la parola: dopo anni di speculazioni, Jude Law ha commentato lo stato attuale di Sherlock Holmes 3. E sì, assolutamente sì: ha dato speranza ai fan.

L’attore che interpreta Watson, Law appunto (che, tra le altre cose, ha interpretato Papa Pio XIII nelle serie tv dirette da Paolo Sorrentino The Young Pope e The New Pope, disponibili su Sky), ha parlato ai fan del prossimo atto dell’epopea guidata da lui e dal collega, Robert Downey Jr., quest’ultimo nei panni del personaggio titolare. I due attori hanno recitato assieme nei due film precedenti (usciti nel 2009 e nel 2011) basati sull’icona nata dalla piena di Arthur Conan Doyle.

Tra Law e Robert Downey Jr., conta "anche l’amicizia”

"Esattamente, ma onestamente, c’è anche un’amicizia, oltre all’esperienza di lavorare con Robert Downey Jr., che porta davvero una qualità straordinariamente brillante, divertente, motivante e ispiratrice su un set cinematografico, e mi manca farne parte. È stata una grande esperienza”, ha detto Jude Law, aprendo così la porta della speranza ai fan, i quali non vedono l’ora di poter gustarsi il terzo capitolo di quella che in tanti hanno sempre pensato come una trilogia cinematografica (che per ora rimane di fatto acefala, dunque).



Sebbene non sia una conferma sostanziale che il film sia prossimo all’inizio di riprese, le parole di Law suggeriscono che perlomeno il lavoro sul progetto sia attivo. Questo dovrebbe dunque incoraggiare i fan, che aspettano da oltre un decennio il ritorno del franchise sul grande schermo.

Non sapendo se effettivamente si farà o meno, dato che ancora manca l’ufficialità, chiaramente non è possibile parlare di una data d’uscita. Tuttavia le ultime notizie sul terzo film di Sherlock Holmes indicavano come inizio della produzione la fine del 2022. Con il senno di poi, ciò non è chiaramente avvenuto, e non è stato ancora reso pubblico un nuovo periodo di produzione.

Però - visto che il lavoro sulla sceneggiatura sarebbe attualmente in corso, stando alle recenti dichiarazioni di Jude Law - si può sperare in un prossimo annuncio riguardo alle riprese e alla data di uscita.

Se il processo di scrittura avrà successo e la sceneggiatura dovesse finalmente essere ultimata nei prossimi mesi, non è impossibile che il film inizi le riprese prima della fine del 2025, come ipotizzano i media statunitensi. Però il magazine americano The Direct fa giustamente notare che “il film dovrà affrontare la fitta agenda del suo protagonista, Robert Downey Jr. L’attore, vincitore di un Oscar, è stato recentemente annunciato come interprete del villain Doctor Doom nei prossimi Avengers: Doomsday e Secret Wars dei Marvel Studios”.