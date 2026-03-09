Spari contro casa di Rihanna a Beverly Hills: fermata una donna

Una donna è stata arrestata dopo aver aperto il fuoco contro la villa di Rihanna a Beverly Hills. L’attacco, avvenuto nel pomeriggio di domenica, non ha provocato feriti, ma ha portato all’intervento immediato della polizia e all’arresto della sospettata

Domenica 8 marzo, intorno alle 13.20 ora locale (20.21 ora italiana), una donna ha sparato contro la villa della cantante Rihanna a Beverly Hills, in California. Secondo quanto riferito dal Dipartimento di Polizia di Los Angeles, sarebbero stati esplosi circa dieci colpi con un fucile AR-15. Almeno quattro proiettili hanno colpito il perimetro esterno della proprietà e uno ha penetrato una parete, senza causare danni agli occupanti dell’abitazione.

La dinamica dell'accaduto

Rihanna si trovava in casa al momento dell’attacco e non ha riportato ferite. Non è stato reso noto se fossero presenti anche il compagno, il rapper A$AP Rocky, o i tre figli della coppia: Rza, Riot Rose e Rocki, nato lo scorso settembre. Al momento, la cantante non ha ancora rilasciato dichiarazioni riguardo all’episodio. Dopo aver sparato, la donna, sulla trentina, ha tentato di fuggire alla guida di una Tesla bianca. Le forze dell’ordine l’hanno rapidamente intercettata e arrestata, senza ulteriori incidenti. La polizia ha confermato che il movente del gesto non è ancora chiaro e che le indagini proseguono per chiarire le circostanze dell’attacco.