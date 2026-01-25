I genitori di Alex Pretti, il 37enne ucciso ieri da un agente per il controllo dell'immigrazione dell'ICE a Minneapolis, hanno condannato le "bugie disgustose" dell'amministrazione Trump sul figlio e hanno fermamente negato la versione dei fatti fornita dall'amministrazione. "Alex chiaramente non aveva in mano una pistola quando e' stato attaccato dai teppisti assassini e codardi dell'ICE di Trump. Aveva il telefono nella mano destra e la mano sinistra vuota era alzata sopra la testa mentre cercava di proteggere la donna che l'ICE aveva appena spinto a terra, mentre veniva spruzzato con spray al peperoncino", hanno dichiarato Michael e Susan Pretti in una dichiarazione alla CNN. Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha affermato in precedenza che gli agenti della polizia di frontiera hanno tentato di disarmare un uomo armato che si era avvicinato a loro e che un agente ha sparato colpi difensivi quando l'uomo "ha opposto una violenta resistenza". Il comandante della pattuglia di frontiera Gregory Bovino ha affermato che l'uomo stava cercando di "massacrare le forze dell'ordine". "Le menzogne disgustose raccontate dall'amministrazione su nostro figlio sono riprovevoli e ripugnanti", hanno detto. I genitori di Pretti hanno detto di essere "affranti ma anche molto arrabbiati" per la morte del figlio, che hanno definito un eroe. "Alex era un'anima gentile che teneva profondamente alla sua famiglia e ai suoi amici, ma anche ai veterani americani di cui si prendeva cura come infermiere di terapia intensiva all'ospedale VA di Minneapolis", hanno detto. "Alex voleva fare la differenza in questo mondo. Purtroppo non sara' con noi per vedere il suo impatto. Non usiamo il termine 'eroe' alla leggera. Tuttavia, il suo ultimo pensiero e la sua ultima azione sono stati quelli di proteggere una donna". Un'analisi di un video effettuata dalla CNN sembra mostrare un agente federale dell'immigrazione che sottrae una pistola ad Alex Pretti poco prima che gli agenti gli sparino mortalmente. Il video mostra un agente che si avvicina al gruppo di altri agenti che cercano di immobilizzare Pretti e recupera un'arma che sembra corrispondere alla pistola che, secondo il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, Pretti possedeva. Si sentono gli agenti gridare "ha una pistola" quando l'agente non identificato infila la mano nella cintura di Pretti mentre il gruppo di agenti cerca di immobilizzarlo. Poco piu' di un secondo dopo che l'agente emerge con l'arma in mano, si sente uno sparo, seguito da almeno altri 9, secondo i video. Nelle immagini si vedono gli agenti che spruzzano spray al peperoncino contro Alex Pretti prima di immobilizzarlo a terra. Si vede un agente con una giacca grigia che toglie una pistola a Pretti poco prima che gli agenti gli sparino mortalmente. I video mostrano che l'agente che ha recuperato l'arma non aveva nulla in mano prima di avvicinarsi a Pretti. Dai video esaminati dalla CNN non e' chiaro se l'agente che ha preso l'arma a Pretti lo abbia detto agli altri una volta che gliel'ha tolta. Non e' chiaro nemmeno quale agente abbia sparato per primo a Pretti. In una dichiarazione, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha affermato che un agente ha sparato a Pretti, 37 anni, temendo per la propria vita: "Gli agenti hanno tentato di disarmare il sospetto, ma questi ha opposto una violenta resistenza... Temendo per la propria vita e per quella dei colleghi, un agente ha sparato colpi". In nessuno dei video esaminati dalla CNN si vede Pretti brandire un'arma; all'inizio dell'incontro lo si vede invece con un cellulare in mano. Il capo della polizia di Minneapolis ha affermato che Pretti era ritenuto un possessore legale di armi con permesso di porto d'armi.