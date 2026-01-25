A Minneapolis agenti federali sparano: un morto. Testimone: "Pretti era disarmato". LIVE
Tensione altissima di nuovo a Minneapolis. Un agente federale ha ucciso un uomo a colpi di pistola. Alex Jeffrey Pretti, cittadino americano di 37 anni, era un infermiere di terapia intensiva al dipartimento governativo per i veterani. Secondo il governo Usa l'uomo si era avvicinato armato e con intenzioni ostili, ma i video sembrano contraddire la versione dei funzionari federali. In una dichiarazione giurata, un testimone oculare anonimo afferma di non aver visto Alex Pretti con una pistola prima che venisse colpito dagli agenti Ice: lo scrive il Guardian, citando un documento, pubblicato dall'American Immigration Council, ong per la difesa dei diritti dei migranti. La famiglia dell'ucciso: "Dal governo Trump ripugnanti menzogne". Il governatore del Minnesota Tim Walz ha chiesto a Trump di porre fine a queste operazioni. Il sindaco di Minneapolis Jacob Frey ha chiesto assistenza alla Guardia Nazionale, mentre in città in migliaia partecipano a una veglia per la vittima. Manifestazioni di protesta anche a New York e Washington. "Lasciate che i nostri patrioti dell'Ice facciano il loro lavoro" ha scritto Trump su Truth. Intanto secondo il Guardian anche una bambina di due anni è stata fermata e deportata in Texas con il padre. È stata portata in un centro di detenzione, poi è stata rilasciata e affidata alla madre.
Media: "Presunta pistola Pretti è in dotazione anche all'Ice"
Il tipo di arma che il Dipartimento per la Sicurezza Interna afferma che Alex Pretti portasse con sé quando è stato ucciso a colpi d'arma da fuoco dagli agenti Ice ieri a Minneapolis è una Sig Sauer P320 calibro 9 mm, una "pistola popolare e frequentemente portata dalle forze armate e dalle forze dell'ordine statunitensi". Lo scrive il Minnesota Star Tribune, sottolineando che sebbene Pretti avesse il porto d'armi, non è ancora stato dimostrato che l'arma mostrata in un'immagine pubblicata sui social dal Dipartimento fosse effettivamente la sua. Il quotidiano di Minneapolis osserva inoltre: "Anche gli agenti federali, tra cui l'Immigration and Customs Enforcement (Ice), portano P320, così come molti agenti delle forze dell'ordine statali e locali".
Medico: "Ice ha impedito primo soccorso a Pretti"
Un secondo testimone dell'uccisione del 37enne Alex Pretti a Minneapolis, un medico di 29 anni, ha dichiarato nella sua deposizione giurata di aver visto la sparatoria dalla finestra del suo appartamento: prima aveva visto Pretti urlare contro gli agenti, ma "non lo aveva visto aggredire gli agenti o brandire un'arma di alcun tipo", recita la testimonianza citata dalla Bbc. Dopo la sparatoria, quando il medico ha tentato di prestare soccorso, inizialmente gli è stato impedito di farlo. "All'inizio gli agenti dell'Ice non mi hanno lasciato passare, ma nessuno di loro stava praticando la rianimazione cardiopolmonare, e ho capito che la vittima era in condizioni critiche. Ho insistito affinché gli agenti dell'ICE mi lasciassero visitarlo". Quando il medico ha finalmente convinto gli agenti a lasciarli passare, è riuscito a constatare che la vittima presentava "almeno tre ferite da arma da fuoco alla schiena", oltre a una nella parte superiore sinistra del torace e un'altra possibile ferita da arma da fuoco al collo.
Testimone: "Pretti era disarmato"
In una dichiarazione giurata, un testimone oculare anonimo che ha registrato il video della sparatoria afferma di non aver visto Alex Pretti con una pistola prima che venisse colpito dagli agenti Ice. Lo scrive il Guardian, citando un documento, pubblicato dall'American Immigration Council, ong per la difesa dei diritti dei migranti. La testimone afferma che Pretti ha cercato di aiutare una donna che era stata spinta a terra quando è stato afferrato da altri agenti dell'ICE. Non sembrava opporre resistenza, racconta: "Non l'ho visto con una pistola. L'hanno buttato a terra e hanno iniziato a sparargli".
Minneapolis, agenti ICE uccidono uomo durante arresto. VIDEO
Usa, genitori Alex Pretti: "Bugie disgustose" da governo Trump
I genitori di Alex Pretti, il 37enne ucciso ieri da un agente per il controllo dell'immigrazione dell'ICE a Minneapolis, hanno condannato le "bugie disgustose" dell'amministrazione Trump sul figlio e hanno fermamente negato la versione dei fatti fornita dall'amministrazione. "Alex chiaramente non aveva in mano una pistola quando e' stato attaccato dai teppisti assassini e codardi dell'ICE di Trump. Aveva il telefono nella mano destra e la mano sinistra vuota era alzata sopra la testa mentre cercava di proteggere la donna che l'ICE aveva appena spinto a terra, mentre veniva spruzzato con spray al peperoncino", hanno dichiarato Michael e Susan Pretti in una dichiarazione alla CNN. Il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha affermato in precedenza che gli agenti della polizia di frontiera hanno tentato di disarmare un uomo armato che si era avvicinato a loro e che un agente ha sparato colpi difensivi quando l'uomo "ha opposto una violenta resistenza". Il comandante della pattuglia di frontiera Gregory Bovino ha affermato che l'uomo stava cercando di "massacrare le forze dell'ordine". "Le menzogne disgustose raccontate dall'amministrazione su nostro figlio sono riprovevoli e ripugnanti", hanno detto. I genitori di Pretti hanno detto di essere "affranti ma anche molto arrabbiati" per la morte del figlio, che hanno definito un eroe. "Alex era un'anima gentile che teneva profondamente alla sua famiglia e ai suoi amici, ma anche ai veterani americani di cui si prendeva cura come infermiere di terapia intensiva all'ospedale VA di Minneapolis", hanno detto. "Alex voleva fare la differenza in questo mondo. Purtroppo non sara' con noi per vedere il suo impatto. Non usiamo il termine 'eroe' alla leggera. Tuttavia, il suo ultimo pensiero e la sua ultima azione sono stati quelli di proteggere una donna". Un'analisi di un video effettuata dalla CNN sembra mostrare un agente federale dell'immigrazione che sottrae una pistola ad Alex Pretti poco prima che gli agenti gli sparino mortalmente. Il video mostra un agente che si avvicina al gruppo di altri agenti che cercano di immobilizzare Pretti e recupera un'arma che sembra corrispondere alla pistola che, secondo il Dipartimento della Sicurezza Nazionale, Pretti possedeva. Si sentono gli agenti gridare "ha una pistola" quando l'agente non identificato infila la mano nella cintura di Pretti mentre il gruppo di agenti cerca di immobilizzarlo. Poco piu' di un secondo dopo che l'agente emerge con l'arma in mano, si sente uno sparo, seguito da almeno altri 9, secondo i video. Nelle immagini si vedono gli agenti che spruzzano spray al peperoncino contro Alex Pretti prima di immobilizzarlo a terra. Si vede un agente con una giacca grigia che toglie una pistola a Pretti poco prima che gli agenti gli sparino mortalmente. I video mostrano che l'agente che ha recuperato l'arma non aveva nulla in mano prima di avvicinarsi a Pretti. Dai video esaminati dalla CNN non e' chiaro se l'agente che ha preso l'arma a Pretti lo abbia detto agli altri una volta che gliel'ha tolta. Non e' chiaro nemmeno quale agente abbia sparato per primo a Pretti. In una dichiarazione, il Dipartimento della Sicurezza Nazionale ha affermato che un agente ha sparato a Pretti, 37 anni, temendo per la propria vita: "Gli agenti hanno tentato di disarmare il sospetto, ma questi ha opposto una violenta resistenza... Temendo per la propria vita e per quella dei colleghi, un agente ha sparato colpi". In nessuno dei video esaminati dalla CNN si vede Pretti brandire un'arma; all'inizio dell'incontro lo si vede invece con un cellulare in mano. Il capo della polizia di Minneapolis ha affermato che Pretti era ritenuto un possessore legale di armi con permesso di porto d'armi.
'Dai video pare che un agente abbia disarmato la vittima prima degli spari'
Un'analisi video condotta dalla Cnn sulla tragedia di Minneapolis sembra mostrare un agente federale dell'immigrazione che toglie una pistola ad Alex Pretti poco prima che gli agenti gli sparino mortalmente. Il video mostra un agente che si intromette nella mischia di altri agenti che cercano di immobilizzare Pretti e recupera un'arma che sembra corrispondere alla pistola che l'uomo possedeva, secondo il Dipartimento per la Sicurezza Interna. Si sentono gli agenti urlare "ha una pistola" mentre l'agente non identificato fruga nella cintura di Pretti e i suoi colleghi cercano di immobilizzarlo. Poco più di un secondo dopo che l'agente emerge tenendo in mano l'arma, si sente uno sparo, seguito da almeno altri 9, secondo i video. I video mostrano che l'agente che ha recuperato l'arma non aveva nulla in mano prima di avvicinarsi a Pretti. Dai video esaminati dalla Cnn non è chiaro se l'agente che ha preso l'arma a Pretti abbia avvertito gli altri agenti di averla sottratta. Non è nemmeno chiaro quale agente abbia sparato per primo a Pretti.
Uomo ucciso a Minneapolis, le proteste
In migliaia a Minneapolis, veglia per ricordare la vittima Alex Pretti
Migliaia di persone si sono radunate nel Whittier Park di Minneapolis per una veglia e una manifestazione in ricordo di Alex Pretti, l'uomo ucciso a colpi d'arma da fuoco da agenti federali. Molti manifestanti tengono in mano delle candele, mentre altri reggono cartelli di cartone sbiaditi, evidentemente usati più volte nelle ultime settimane.
Usa: verso nuovo shutdown dopo violenze degli agenti dell'Ice
Diversi senatori statunitensi hanno dichiarato che voteranno contro i prossimi progetti di legge sulla spesa pubblica dopo che agenti federali dell'Ice hanno ucciso un secondo cittadino americano a Minneapolis, Alex Pretti, aumentando significativamente le possibilità di una chiusura del governo la prossima settimana. I finanziamenti per gran parte del governo federale, compresi il Dipartimento della Sicurezza Interna (DHS) e il Pentagono, scadono il 31 gennaio. La Camera dei Rappresentanti, a maggioranza repubblicana, ha approvato il finanziamento fino a settembre, ma è ancora necessaria l'approvazione del Senato. Il Partito Repubblicano del presidente degli Stati Uniti Donald Trump controlla anche il Senato, composto da 100 membri, ma non ha abbastanza membri per approvare i disegni di legge sulla spesa senza il sostegno dei Democratici. I repubblicani speravano di assicurarsi alcuni voti democratici sul pacchetto di spesa, nonostante includesse il finanziamento completo del DHS, l'agenzia che attua la controversa agenda di Trump in materia di immigrazione. "Non sosterrò l'attuale disegno di legge sul finanziamento della Sicurezza Interna", ha dichiarato ieri in un comunicato la senatrice democratica Catherine Cortez Masto, una delle possibili elettrici indecise, dopo l'ultimo omicidio a Minneapolis. La senatrice del Nevada ha affermato che l'amministrazione Trump e il capo del DHS Kristi Noem stanno "mettendo in strada agenti federali poco addestrati e aggressivi senza alcuna responsabilità".
Usa: manifestazioni in diverse città dopo uccisione Alex Pretti
L'omicidio con dieci colpi di pistola di un americano di 37 anni, Alex Pretti, il secondo ucciso dagli agenti federali a Minneapolis nel mese di gennaio dopo quella di Renee Good, un'americana uccisa a colpi di pistola il 7 gennaio nella sua auto da un agente dell'ICE nella stessa citta', ha scatenato nella notte tra sabato e domenica nuove proteste nella città, già sconvolta da diverse settimane da manifestazioni contro le operazioni della polizia dell'immigrazione (ICE). Alex Pretti, infermiere di un reparto di rianimazione, e' morto ieri dopo un alterco con agenti federali su una strada. L'amministrazione Trump ha immediatamente affermato che l'uomo stava per mettere in pericolo gli agenti, come ha fatto dopo la morte di Renee Good. Nonostante queste accuse e l'appello alla calma da parte della polizia locale, ieri sera, nonostante il freddo gelido, diverse centinaia di manifestanti si sono riuniti in un parco di Minneapolis per denunciare queste violenze. Manifestazioni di protesta o di omaggio ad Alex Pretti si sono svolte anche in diverse città, da New York a Los Angeles, mentre sul piano politico i democratici hanno espresso la loro indignazione, minacciando di bloccare i finanziamenti federali che rischiano una nuova paralisi alla fine del mese. Il governatore democratico del Minnesota, Tim Walz, ha chiesto che siano le autorita' locali, e non quelle federali, a condurre le indagini. "Non ci si puo' fidare dello Stato federale", ha affermato, prima di criticare aspramente l'ICE che, secondo lui, semina "caos e violenza".
Chi era Alex Pretti, il 37enne ucciso dagli agenti Ice a Minneapolis
Minneapolis, 37enne ucciso dagli agenti ICE: il momento dello sparo
Il nuovo episodio arriva in un clima già teso per la stretta sull'immigrazione imposta dall'amministrazione Trump. Le proteste esplose in città sono rapidamente degenerate in scontri con gli agenti federali. IL VIDEO