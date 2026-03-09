Vladimir, ecco perché il personaggio di Rachel Weisz della serie tv non ha un nomeSerie TV
Un mistero attanaglia i fan dello show che racconta i pensieri e le fantasie sessuali della protagonista sul giovane docente interpretato da Leo Woodall: riguarda il nome di lei. Nome che non c'è, dato che il personaggio non lo esplicita mai. Scopriamo le motivazioni che stanno alla base di questa scelta
Il 5 marzo 2026 la piattaforma Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha presentato al pubblico una delle produzioni televisive più provocatorie e divertenti del suo catalogo recente: Vladimir, adattamento televisivo dell’omonimo romanzo scritto da Julia May Jonas. Al centro della storia si trova una protagonista interpretata da Rachel Weisz, alle prese con un periodo particolarmente turbolento della propria vita personale e professionale...
La trama segue la vicenda di una docente universitaria costretta ad affrontare le conseguenze di uno scandalo che coinvolge il marito, anche lui professore. L’uomo è infatti accusato da diverse sue ex studentesse di comportamenti inappropriati. Mentre cerca di gestire l’impatto di queste accuse sulla propria esistenza e sulla propria reputazione, la protagonista si trova contemporaneamente a confrontarsi con una forte attrazione nei confronti di un nuovo collega appena arrivato nel dipartimento.
Il giovane docente, interpretato da Leo Woodall, è sposato da poco e diventa ben presto una presenza ricorrente nei pensieri e nelle fantasie sessuali della protagonista, contribuendo a rendere ancora più complessa la situazione emotiva in cui la donna si trova immersa. In Vladimir, ad attirare l'attenzione è (anche) il mistero della protagonista senza nome: il personaggio Rachel Weisz, infatti, non palesa mai il proprio nome. Scopriamo di seguito come e perché.
Il dettaglio che non tutti hanno notato
C’è tuttavia un elemento della serie tv Vladimir che ha attirato l’attenzione degli spettatori più attenti. Nel corso degli episodi, infatti, emerge un particolare sorprendente: il personaggio principale non viene mai chiamato per nome.
In tutte le interazioni con gli altri personaggi, nessuno utilizza un nome proprio per rivolgersi a lei. Quando qualcuno tenta di richiamare la sua attenzione, si limita a espressioni generiche come “Ehi, aspetta!”, senza mai pronunciare alcun nome. Questo dettaglio ha suscitato curiosità tra il pubblico, che ha iniziato a chiedersi se si trattasse di una semplice coincidenza oppure di una scelta narrativa deliberata.
Una scelta voluta fin dal romanzo originale
La risposta arriva direttamente dal materiale letterario da cui la serie televisiva è tratta. Anche nel romanzo Vladimir di Julia May Jonas, il nome della protagonista non viene mai rivelato.
L’intera vicenda è raccontata in prima persona dal punto di vista della protagonista. Proprio questa prospettiva narrativa rende superfluo l’uso di un nome: il lettore vive infatti la storia attraverso la voce della narratrice stessa.
La scelta è stata confermata dalla stessa autrice, che nel 2022 ha spiegato di non aver mai attribuito un nome al personaggio principale per un preciso riferimento alla tradizione della letteratura gotica, nella quale i narratori spesso restano privi di identità nominale. Secondo l’autrice, questo espediente consente di creare un rapporto più diretto e intimo tra il lettore e la mente del personaggio.
Durante un’intervista rilasciata al podcast The Maris Review, Julia May Jonas ha chiarito il proprio intento creativo dichiarando: “Volevo che ci sentissimo dentro la sua testa, non volevo che la osservassimo come se fosse qualcosa di esterno a noi”. Nella stessa conversazione ha aggiunto: “Credo anche che nei romanzi gotici esista una tradizione di narratori senza nome, e questo crea un senso di urgenza. Il mio libro non è particolarmente spaventoso, ma ha comunque un’atmosfera inquietante, diciamo”.
Gli indizi nascosti nei titoli di coda
Sebbene la serie non riveli mai esplicitamente il nome del personaggio interpretato da Rachel Weisz, esiste comunque un piccolo indizio disseminato nella produzione.
Nei titoli di coda relativi al doppiaggio internazionale, quando si fa riferimento alla protagonista compare semplicemente la lettera “M”. Questo dettaglio ha alimentato ulteriormente le speculazioni degli spettatori, lasciando aperta la possibilità che il nome del personaggio inizi proprio con quella iniziale.
Tra le ipotesi più diffuse circolano diversi nomi possibili: Michelle, Megan, Marjorie oppure Molly. Tuttavia nessuna di queste interpretazioni ha ricevuto una conferma ufficiale.
Un enigma ancora aperto
Per il momento il mistero resta irrisolto. La scelta di non attribuire un nome alla protagonista rimane parte integrante dell’identità narrativa della storia, coerente con l’impostazione già presente nel romanzo originale di Julia May Jonas.
Nel frattempola serie tv Vladimir è disponibile in streaming su Netflix, lasciando al pubblico il compito di interrogarsi su questo curioso dettaglio e, forse, di continuare a immaginare quale possa essere il nome nascosto dietro l’iniziale “M”.
