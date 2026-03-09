Un mistero attanaglia i fan dello show che racconta i pensieri e le fantasie sessuali della protagonista sul giovane docente interpretato da Leo Woodall: riguarda il nome di lei. Nome che non c'è, dato che il personaggio non lo esplicita mai. Scopriamo le motivazioni che stanno alla base di questa scelta

Il 5 marzo 2026 la piattaforma Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) ha presentato al pubblico una delle produzioni televisive più provocatorie e divertenti del suo catalogo recente: Vladimir, adattamento televisivo dell’omonimo romanzo scritto da Julia May Jonas. Al centro della storia si trova una protagonista interpretata da Rachel Weisz, alle prese con un periodo particolarmente turbolento della propria vita personale e professionale...

La trama segue la vicenda di una docente universitaria costretta ad affrontare le conseguenze di uno scandalo che coinvolge il marito, anche lui professore. L’uomo è infatti accusato da diverse sue ex studentesse di comportamenti inappropriati. Mentre cerca di gestire l’impatto di queste accuse sulla propria esistenza e sulla propria reputazione, la protagonista si trova contemporaneamente a confrontarsi con una forte attrazione nei confronti di un nuovo collega appena arrivato nel dipartimento.

Il giovane docente, interpretato da Leo Woodall, è sposato da poco e diventa ben presto una presenza ricorrente nei pensieri e nelle fantasie sessuali della protagonista, contribuendo a rendere ancora più complessa la situazione emotiva in cui la donna si trova immersa. In Vladimir, ad attirare l'attenzione è (anche) il mistero della protagonista senza nome: il personaggio Rachel Weisz, infatti, non palesa mai il proprio nome. Scopriamo di seguito come e perché.