La miniserie in otto episodi Vladimir, tratta dall’omonimo romanzo di Julia May Jonas, uscirà il 5 marzo su Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick). La piattaforma di streaming ha pubblicato sui social le prime immagini. Secondo la sinossi ufficiale, “quando il mondo di una professoressa appassionata ma spericolata (Rachel Weisz, che è anche produttrice esecutiva) inizia a sgretolarsi, lei si ritrova pericolosamente ossessionata dal suo magnetico nuovo collega (Leo Woodall, già apparso nella serie tv The White Lotus). Mentre i confini si confondono e i segreti ribollono, lei rischierà tutto per dare vita alle sue fantasie più scandalose”. Il cast include anche John Slattery (Mad Men), Ellen Robertson, Jessica Henwick, Matt Walsh, Kayli Carter, Miriam Silverman, Mallori Johnson, Tattiawna Jones e Louise Lambert. I registi Shari Springer Berman e Robert Pulcini hanno diretto i primi due episodi, la regista Francesca Gregorini ha diretto il terzo, il sesto e il settimo episodio e Josephine Bornebusch ha diretto il quarto e il quinto episodio.