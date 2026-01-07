Nelle scorse ore è uscito il video che anticipa ciò che vedremo al cinema, una rilettura assai cupa sul celebre fuorilegge della tradizione inglese. Il lungometraggio atteso nelle sale cinematografiche nel corso del 2026 e si mostra ora per la prima volta attraverso il suo thriller d'esordio, che anticipa un racconto segnato da malinconia, violenza e introspezione

È uscito nelle scorse ore il primo trailer ufficiale (che potete guardare nel video posto in alto, in testa a questo articolo) di The Death of Robin Hood, il nuovo film che racconta il lato più oscuro del mito inglese e che vede come protagonista, nei panni del celebre “Principe dei Ladri”, Hugh Jackman.

L’immaginario legato a Robin Hood torna al cinema in una forma radicalmente diversa dal passato. The Death of Robin Hood si presenta infatti come la rilettura più cupa mai realizzata sul celebre fuorilegge della tradizione inglese.

Il film interpretato da Jackman è atteso nelle sale cinematografiche nel corso del 2026 e si mostra ora per la prima volta attraverso il suo trailer d’esordio, che anticipa un racconto segnato da malinconia, violenza e introspezione.



Un ritorno sorprendente per Hugh Jackman

In attesa di rivederlo in una veste completamente differente nel film musicale Song Sung Blue - Una melodia d'amore, in uscita nelle sale italiane l’8 gennaio, Hugh Jackman conferma ancora una volta la sua capacità di attraversare generi e registri lontanissimi tra loro. L’attore si prepara infatti a incarnare in The Death of Robin Hood il personaggio di Robin di Locksley in una versione inedita, distante dalle rappresentazioni eroiche e romantiche che hanno dominato l’immaginario collettivo.

Questa nuova trasposizione cinematografica del personaggio arriverà al cinema in una data del 2026 non ancora definita e offrirà a Hugh Jackman l’occasione di dare volto a un Robin Hood profondamente diverso da quello visto finora sul grande schermo, mettendo in primo piano fragilità, rimpianti e zone d’ombra.



Regia e sceneggiatura: la visione di Michael Sarnoski

The Death of Robin Hood nasce dalla penna e dalla regia di Michael Sarnoski, autore già apprezzato per Pig e A Quiet Place: Giorno 1. Il regista firma un progetto che si allontana dai canoni del cinema d’avventura classico per abbracciare una narrazione più intima e crepuscolare, concentrata sull’uomo dietro la leggenda.

Accanto a Hugh Jackman, il cast comprende Jodie Comer, Noah Jupe e Bill Skarsgård, chiamati a dare vita ai personaggi che ruotano attorno a questa rilettura del mito. Il film vede inoltre lo stesso Hugh Jackman coinvolto anche in veste di produttore, confermando un impegno profondo nel progetto.



Una leggenda alla fine del suo cammino: la trama

The Death of Robin Hood rielabora la figura del celebre bandito del XII secolo mostrandolo ormai anziano, segnato dal tempo e dalle proprie azioni. Le incursioni, i crimini e gli omicidi che un tempo definivano la sua fama non appaiono più come gesti eroici, ma come un peso insopportabile che grava sulla sua coscienza.

Il volto di Robin, inciso dalle cicatrici delle battaglie combattute, sembra riflettere un rimorso sempre più profondo. Isolato e consumato dalla solitudine, l’uomo viene trovato gravemente ferito e affidato alle cure di una donna misteriosa. Questo incontro inatteso apre la possibilità di un percorso di redenzione, suggerendo che anche per una figura segnata dalla violenza possa esistere un ultimo tentativo di salvezza.



Trailer e immaginario visivo

Il primo trailer ufficiale di The Death of Robin Hood offre uno sguardo iniziale sull’atmosfera del film, anticipando una storia dominata da toni cupi e da una rappresentazione esplicitamente anti-eroica del protagonista. Le immagini suggeriscono un racconto concentrato sul declino di un mito e sulla resa dei conti con il passato.

A rafforzare questa interpretazione contribuisce anche il poster del film, che mette in evidenza la natura di antieroe di questa versione di Robin Hood, sottolineando la distanza dalle raffigurazioni tradizionali e l’intenzione di raccontare la fine di una leggenda attraverso uno sguardo più umano e disincantato.

