I Kennedy, arriva una nuova serie con Michael Fassbender

L'attore di Shame avrebbe già un ruolo nella nuova produzione seriale che racconterà, stagione dopo stagione, la storia della leggendaria famiglia americana con la stessa epica con cui i Windsor sono stati descritti in The Crown", uno dei maggiori successi della piattaforma della grande N

La notizia dell'avvio della produzione di una nuova serie sui Kennedy è rimbalzata dalla stampa statunitense a quella internazionale in breve tempo, a riprova che il fascino di quella che probabilmente è stata la più celebre famiglia americana di sempre continua ad essere fortissimo non solo negli States.

Del nuovo show che, una volta ultimato, sarà trasmesso da Netflix (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite app su NOW Smart Stick), conosciamo ad oggi non troppi dettagli ma tra questi spicca senz'altro il coinvolgimento di Michael Fassbender: il pluricandidato all'Oscar sarà Joe Kennedy Sr. il patriarca della dinastia.



Una nuova serie targata Netflix Tutti, più o meno, conoscono le vicende dei Kennedy, la famiglia che ha dato agli Stati Uniti d'America uno dei presidenti più indimenticabili della storia del Paese, e il merito, in molti casi, è proprio della sconfinata letteratura, dei film e delle miniserie televisive, dei documentari, realizzati su di loro, più che dei libri di storia.

Racconti che mescolano la storia con qualche elemento di fiction, necessario per adattare i fatti alla pagina e allo schermo, in ogni caso, ritratti fedeli di personaggi che hanno scritto pagine importanti del Novecento, ancora di grande interesse per il pubblico della tv in streaming.

Netflix ha affidato il progetto, che non ha ancora date di uscita, a Thomas Vinterberg, regista e produttore esecutivo insieme a Eric Roth, con un team composto da Lila Byock, Dustin Thomason, Anya Epstein, Fredrik Logevall e Anna O’Malley.

La sceneggiatura si baserà sul libro JFK: Coming of Age in the American Century, 1917–1956 di Fredrick Logevall. Prima della Casa Bianca, prima della nascita del mito di Jackie e molto prima di quello di John Kennedy Jr., detto John John, la serie indagherà il primo nucleo della famiglia, quella di Joe e Rosie Kennedy che furono genitori di nove figli. Leggi anche American Love Story, le prime immagini di Paul Kelly e Sarah Pidgeon