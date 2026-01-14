28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa è il seguito della vicenda di 28 anni dopo: gli avvenimenti si collocano a breve distanza da quelli della fine del capitolo precedente al cinema diretto da Danny Boyle.

Realizzato dallo stesso team, con Boyle produttore ed Alex Garland alla sceneggiatura, il film si spinge più in profondità nell'universo post-apocalittico nato sul grande schermo all'inizio del millennio per esplorare le conseguenze della perdita dell'umanità innescate dal virus.

Il contagio non è più il male principale da combattere. L'umanità è perduta e i pochi residui di lucidità, sopravvissuti nelle piccole comunità di campagna isolate (vedi quella da dove proviene Spike) o nelle speranze dello stravagante dottor Ian Kelson, si scontrano con la brutalità di esaltati che moltiplicano la paura in tempi terribili.

Se 28 anni dopo mostrava ciò che era rimasto della civiltà umana raccontando un dramma familiare emozionante, qui le emozioni sono primordiali e ardono nelle fiamme del Tempio delle Ossa, ultima costruzione dell'uomo che lega profano e sacro, macabro e trascendente.

Garland e Nia DaCosta alzano il volume, delle grida delle scene truci, della musica metal che scandisce sequenze chiave della pellicola, per un racconto più violento e più intenso che esplora l'orrore del presente i cui contorni emergono all'interno di uno scenario distopico unico, che continua ad appassionare il pubblico.