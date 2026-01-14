28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa, cosa sapere del film horror in uscita al cinemaCinema
Introduzione
Arriva il 15 gennaio nelle sale italiane, distribuito da Sony Pictures, 28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa, la nuova pellicola del franchise di stampo horror e post-apocalittico ideato da Danny Boyle ed Alex Garland. Il titolo firmato da Nia DaCosta è il sequel diretto di 28 anni dopo, uscito nelle sale cinematografiche nell'estate del 2025.
Quello che devi sapere
28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa, quando esce e dove vederlo
28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa arriva al cinema in italia dal 15 gennaio. Il film, una pellicola horror ambientata nel Regno Unito a 28 anni dal contagio del virus della rabbia che ha sconvolto il mondo, raccontato nel primo film di Danny Boyle del 2002 28 giorni dopo, vede il ritorno di Ralph Fiennes tra i protagonisti e la direzione di Nia DaCosta, regista statunitense che nel 2025 si è distinta con Hedda.
La trama del film, sequel del capitolo del 2025
Nella Gran Bretagna sconvolta dal virus della rabbia i pericoli sono in agguato a ogni angolo ma i sopravvissuti sono la minaccia più grave.
Nelle zone rurali del Nord-Est dell'Inghilterra, già sfondo alle vicende di 28 anni dopo, la situazione si fa tesa a causa delle scorribande punitive della setta dei seguaci di Jimmy Crystal (Jack O'Connell) che seminano terrore e brutalità tra i sopravvissuti.
Il giovane Spike (Alfie Williams), che ha esordito nella storia nella pellicola precedente della serie, diventa parte del gruppo di Jimmy suo malgrado.
Quando Jimmy e i suoi seguaci arrivano al Tempio del Dottor Kelson (Ralph Fiennes) esplode il caos. Kelson, che si è nel frattempo fatto amico Samson, l'infetto alpha introdotto nel film precedente, continua la sua ricerca di una cura per la maledizione che ha condannato il mondo.
I temi del film: la fede e il caos
28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa è il seguito della vicenda di 28 anni dopo: gli avvenimenti si collocano a breve distanza da quelli della fine del capitolo precedente al cinema diretto da Danny Boyle.
Realizzato dallo stesso team, con Boyle produttore ed Alex Garland alla sceneggiatura, il film si spinge più in profondità nell'universo post-apocalittico nato sul grande schermo all'inizio del millennio per esplorare le conseguenze della perdita dell'umanità innescate dal virus.
Il contagio non è più il male principale da combattere. L'umanità è perduta e i pochi residui di lucidità, sopravvissuti nelle piccole comunità di campagna isolate (vedi quella da dove proviene Spike) o nelle speranze dello stravagante dottor Ian Kelson, si scontrano con la brutalità di esaltati che moltiplicano la paura in tempi terribili.
Se 28 anni dopo mostrava ciò che era rimasto della civiltà umana raccontando un dramma familiare emozionante, qui le emozioni sono primordiali e ardono nelle fiamme del Tempio delle Ossa, ultima costruzione dell'uomo che lega profano e sacro, macabro e trascendente.
Il trailer del film (disponibile in alto in questa scheda) mostra le scintille del rogo dell'umanità.
Garland e Nia DaCosta alzano il volume, delle grida delle scene truci, della musica metal che scandisce sequenze chiave della pellicola, per un racconto più violento e più intenso che esplora l'orrore del presente i cui contorni emergono all'interno di uno scenario distopico unico, che continua ad appassionare il pubblico.
Il cast del film con Ralph Fiennes
Nel cast di 28 anni dopo: Il Tempio delle Ossa ritroviamo alcuni dei protagonisti introdotti nella storia col film del 2025, affiancati da nuovi volti e nuovi personaggi.
Tornano dal terzo film della serie Alfie Williams (Spike), Ralph Fiennes (Dottor Kelson), Chi Lewis Parry (Samson), Jack O'Connell (Jimmy Crystal).
Tra le new entry, gli attori: Emma Laird, Robert Rhodes, Louis Ashbourne Serkis, David Sterne ed Erin Kellyman.