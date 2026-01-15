28 Anni Dopo - Il Tempio delle Ossa, l’horror come rito. Recensione

Con 28 Anni Dopo - Il Tempio delle Ossa, Nia DaCosta spinge la saga nata da Danny Boyle e Alex Garland verso una dimensione radicale e disturbante: non più solo sopravvivenza, ma ideologia, culto, teologia deviata. Tra il medico umanista interpretato da Ralph Fiennes e il fanatismo sadico di Jack O’Connell, il film trasforma l’horror in un’indagine sull’uomo, sulle sette e sulla violenza scelta come linguaggio. Al cinema in Italia dal 15 gennaio , il quarto capitolo della serie è un'opera feroce, cupa, beffarda

28 Anni Dopo: Il Tempio delle Ossa: Un mondo che non finisce, ma muta

Nel cinema post-apocalittico c’è sempre un equivoco di fondo: l’idea che la fine del mondo coincida con la fine delle strutture morali. 28 Anni Dopo - Il Tempio delle Ossa smentisce questa illusione con una crudeltà lucidissima. Il mondo non è finito. È mutato. Ha cambiato pelle, linguaggio, simboli. E soprattutto ha trovato nuove religioni. In sala dal 15 gennaio, un sequel che abbacina per potenza e ironia, come i versi cantati dai Coil nel brano Ostia: “Throw His Bones Over the White Cliffs of Dover”.

Il secondo capitolo della nuova trilogia ambientata nell’universo di 28 Days Later non si limita a proseguire la narrazione: la deforma, la contamina, la rende più inquietante perché più consapevole. Nia DaCosta prende l’eredità di Danny Boyle e Alex Garland e la spinge in un territorio dove la paura non nasce più soltanto dall’infezione, ma dalla scelta. Dalla volontà. Dal culto.

Non sono più gli infetti a fare davvero paura. Sono gli uomini. Sicché il terrore che il film genera non è mai esplosivo, ma persistente: si insinua sotto pelle, rallenta il respiro, costringe lo spettatore a restare in uno stato di allerta scomoda, come se ogni scena potesse improvvisamente diventare irrimediabile. Senza appello.