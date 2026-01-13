È uscito il trailer del film Il Mago del Cremlino – Le origini di Putin del regista francese Olivier Assayas e con Jude Law nei panni del Presidente della Russia Vladimir Putin. Liberamente tratto dal romanzo Il Mago del Cremlino di Giuliano da Empoli, scritto dallo stesso Assayas insieme allo scrittore Emmanuel Carrère, presentato in anteprima mondiale in Concorso alla 82ª edizione della Mostra Internazionale di Arte Cinematografica di Venezia e in uscita nei cinema il 12 febbraio, il film include nel cast anche Paul Dano nel ruolo dello stratega della comunicazione Vadim Baranov, Alicia Vikander nei panni della sua compagna Ksenia, e ancora Tom Sturridge, Will Keen e Jeffrey Wright. Secondo la sinossi ufficiale, “Russia, primi anni ’90. L’URSS è crollata. Nel caos di un Paese che cerca di ricostruirsi, Vadim Baranov, un giovane uomo dalla mente brillante, sta per trovare la propria strada. Prima artista d’avanguardia, poi produttore di reality show, diventa consigliere ufficioso di un ex agente del KGB destinato a conquistare il potere assoluto: colui che presto sarà conosciuto come “lo Zar”, Vladimir Putin. Immerso nel cuore del sistema, Baranov diventa lo spin doctor della nuova Russia, modellandone discorsi, fantasie e percezioni. Ma c’è una figura che sfugge al suo controllo: Ksenia, donna libera e inafferrabile, che incarna la possibilità di fuga – lontano dall'influenza del potere e dal dominio politico. Quindici anni dopo, ritiratosi nel silenzio, Baranov accetta di parlare. Ciò che rivela offusca i confini tra verità e finzione, fede e strategia e svela i segreti occulti del regime che ha contribuito a costruire. Il Mago del Cremlino– Le origini di Putin è una discesa negli oscuri meandri del potere, un racconto in cui ogni parola è parte di un disegno”.

“Il Mago del Cremlino non è un film sull’ascesa di un singolo uomo, né sulla forza con cui viene imposto il potere, né sulla reinvenzione di una nazione moderna e arcaica, ancora una volta sotto il giogo del totalitarismo”, si legge nel commento del regista. “Radicato in eventi reali e contemporanei, è piuttosto una riflessione sulla politica moderna, o meglio, sulla cortina fumogena dietro cui oggi si nasconde: cinica, ingannevole e tossica. I potenti di oggi brandiscono strumenti di manipolazione e distorsione di massa con una precisione un tempo inimmaginabile. In questo senso, Il Mago del Cremlino non è tanto un film politico, quanto un film sulla politica e sulla perversità dei suoi metodi, che ora ci tengono tutti in ostaggio”. Prosegue: “Credo – o forse mi illudo – che valga ancora la pena di denunciare i meccanismi interni delle menzogne e dell’oppressione. Questa convinzione è ciò che mi ha spinto ad adattare per il grande schermo il romanzo di Giuliano da Empoli. È la testimonianza di un dramma ancora in corso sulla scena mondiale, ma visto attraverso una lente dolorosamente umana. È la travagliata umanità del destino di Vadim Baranov che ci guida e ci turba allo stesso tempo. La sua storia d’amore con Ksenia – un’osservatrice lucida e giudice spietata delle sue manovre – rispecchia il nostro viaggio morale tra il bene e il male. Come possiamo trovare la redenzione, nonostante tutto, come riusciamo a camminare sul filo del rasoio, colpevoli e innocenti, eppure tutti tragicamente complici?”.

Anche Jude Law si è domandato: “Cos’è il potere? Non ho una risposta finale. Credo che sia qualcosa di amorfo”. Sull’interpretazione di Vladimir Putin, un personaggio che in pubblico lascia trapelare pochissimo, ha aggiunto: “Come attore ero in conflitto, tra il cercare di rivelare poco e sentire molto. Per me è stato tutto una rivelazione, perché sapevo bene poco di lui”.