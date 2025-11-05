La mummia, Brendan Fraser e Rachel Weisz nel quarto film

La mummia, Brendan Fraser e Rachel Weisz si riuniranno per il quarto film della sagaCinema
Come riporta Variety, i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet, noti come Radio Silence, dirigeranno il sequel della pluridecennale saga d’azione. I dettagli della trama restano segreti
Brendan Fraser e Rachel Weisz si riuniranno per una nuova avventura nel quarto capitolo del film La mummia. Come riporta Variety, i registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillet, noti come Radio Silence (già autori dell’horror Finché morte non ci separi del 2019 e fautori del revival del franchise di Scream nel 2022), dirigeranno il sequel della pluridecennale saga d’azione sulla base della sceneggiatura di David Coggeshall. I dettagli della trama restano segreti. La casa di produzione Universal, che aveva prodotto i film originali con incassi di oltre 400 milioni di dollari in tutto il mondo, non ha rilasciato commenti.
I SEQUEL
Nel 1999 Brendan Fraser e Rachel Weisz avevano recitato come protagonisti nel film La mummia di Stephen Sommers. L’attore aveva interpretato Rick O’Connell, un avventuriero e cacciatore di tesori che risvegliava il sacerdote egizio maledetto Imhotep, dotato di poteri soprannaturali. L’attrice, invece, aveva interpretato Evelyn Carnahan, un’egittologa inglese all’opera al Museo delle Antichità del Cairo. Il suo personaggio moriva nel secondo film, La mummia – Il ritorno del 2001, dopo aver scoperto di essere la reincarnazione di una principessa egizia, anche se alla fine la donna veniva riportata in vita da Rick. Era poi seguito un terzo sequel, La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone di Rob Cohen del 2008, senza però la presenza di Weisz. Nel 2017 Universal aveva invece tentato di riproporre il film La mummia con Tom Cruise, che però era stato un discreto fiasco al botteghino e non era stato inoltre in grado di dare il via al “Dark Universe”, che avrebbe dovuto sviluppare una serie di avventure interconnesse con protagonisti i mostri classici. “È stato difficile realizzare quel film”, aveva detto Fraser nel 2022, quando aveva analizzato le possibili ragioni per le quali la versione più recente della saga non avesse funzionato. “L’ingrediente che avevamo per la nostra Mummia, che non ho visto nel nuovo film, era il divertimento. Era proprio questo che mancava in quella incarnazione. Era un film horror troppo diretto. La mummia dovrebbe essere un’avventura emozionante, non terrificante e spaventosa”. Il franchise aveva incluso infine lo spin-off Il Re Scorpione del 2002 con Dwayne Johnson, che aveva incassato oltre 180 milioni di dollari in tutto il mondo. Le pellicole avevano anche ispirato attrazioni per i parchi Universal a Hollywood, Orlando, Florida e Singapore.
LA RINASCITA DI BRENDAN FRASER
Dopo essersi allontanato da Hollywood a causa di problemi personali e di problemi di salute, nel 2023 Brendan Fraser ha rilanciato la sua carriera dopo la vittoria dell’Oscar come Miglior attore protagonista per il film The Whale del 2022. Sull’eventualità di riprendere il ruolo dell’avventuriero Rick O’Connell, che l’aveva reso una delle più grandi star della fine gli anni Novanta e dell’inizio degli anni Duemila, l’attore aveva detto: “Non so come funzionerebbe. Ma sarei aperto alla possibilità, se qualcuno avesse l’idea giusta”. Nel frattempo, nel gennaio 2026 uscirà la commedia drammatica Rental Family – Nelle vite degli altri di Hikari, che vede nel cast proprio Fraser. Rachel Weisz, invece, ha all’attivo progetti come la miniserie Inseparabili – Dead Ringers e il film Marvel Black Widow.
