La mummia, Brendan Fraser e Rachel Weisz nel quarto film

Nel 1999 Brendan Fraser e Rachel Weisz avevano recitato come protagonisti nel film La mummia di Stephen Sommers. L’attore aveva interpretato Rick O’Connell, un avventuriero e cacciatore di tesori che risvegliava il sacerdote egizio maledetto Imhotep, dotato di poteri soprannaturali. L’attrice, invece, aveva interpretato Evelyn Carnahan, un’egittologa inglese all’opera al Museo delle Antichità del Cairo. Il suo personaggio moriva nel secondo film, La mummia – Il ritorno del 2001, dopo aver scoperto di essere la reincarnazione di una principessa egizia, anche se alla fine la donna veniva riportata in vita da Rick. Era poi seguito un terzo sequel, La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone di Rob Cohen del 2008, senza però la presenza di Weisz. Nel 2017 Universal aveva invece tentato di riproporre il film La mummia con Tom Cruise, che però era stato un discreto fiasco al botteghino e non era stato inoltre in grado di dare il via al “Dark Universe”, che avrebbe dovuto sviluppare una serie di avventure interconnesse con protagonisti i mostri classici. “È stato difficile realizzare quel film”, aveva detto Fraser nel 2022, quando aveva analizzato le possibili ragioni per le quali la versione più recente della saga non avesse funzionato. “L’ingrediente che avevamo per la nostra Mummia, che non ho visto nel nuovo film, era il divertimento. Era proprio questo che mancava in quella incarnazione. Era un film horror troppo diretto. La mummia dovrebbe essere un’avventura emozionante, non terrificante e spaventosa”. Il franchise aveva incluso infine lo spin-off Il Re Scorpione del 2002 con Dwayne Johnson, che aveva incassato oltre 180 milioni di dollari in tutto il mondo. Le pellicole avevano anche ispirato attrazioni per i parchi Universal a Hollywood, Orlando, Florida e Singapore.