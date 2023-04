Rachel Weisz e Daniel Craig alla figlia: Star Wars è "rotto"

L’attrice non ha mai visto la saga, ma sua figlia con il marito è diventata una grande fan della galassia molto, molto lontana Condividi

L'attrice Rachel Weisz che dal 21 aprile è protagonista di una nuova serie su Amazon Prime Video intitolata Dead Ringers – Inseparabili (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick), ha rivelato che la figlia di 5 anni ha sviluppato un'ossessione per la saga di Star Wars e vuole vederla in continuazione. Per provare a distoglierla e provare a vedere anche altro lei e il marito Daniel Craig le hanno detto che il dvd si è "rotto". "Daniel e nostra figlia stavano guardando Star Wars" ha detto Weisz a Stephen Colbert durante una recente apparizione al The Late Show. "È stata come un'esperienza di legame padre-figlia e hanno iniziato con quelli originali. Mia figlia ne è diventata ossessionata. Continuava a dire: 'Google questo. Google questo. Che aspetto ha Darth Vader sotto la sua maschera?'".

L’ossessione per Star Wars Rachel Weisz ha continuato a raccontare la vicenda: "Vuole sapere tutto ed è ossessionata dalla mitologia. Così ho detto a suo padre: 'Penso che questo sia troppo per lei. È troppo intenso.' Così ha deciso di dirle che Star Wars si è rotto”. La famiglia Craig vive a Londra e quando sono arrivati a New York, la figlia ha chiesto: "Star Wars è rotto anche qui a New York?” Sì, è rotto anche a New York, le ha detto Weisz. L'attrice ha detto che Craig ha persino condiviso con la figlia la scena de Il Risveglio della Forza del 2015 in cui l'attore di James Bond ha avuto un piccolo cameo nei panni dello Stormtrooper che ha liberato Rey (Daisy Ridley) dalla prigionia. approfondimento Constantine 2, Rachel Weisz parla del suo possibile ritorno

Il cameo di Daniel Craig in Star Wars Daniel Craig ha rivelato nel 2021 che il cameo è stato fatto durante la produzione di Spectre del 2015, grazie al secondo assistente alla regia Ben Dixon, che all'epoca stava lavorando contemporaneamente ai due film. "Ho detto a Ben, 'C'è una parte per me?' E lui mi ha detto, 'Dici sul serio?'", ha ricordato Craig a Express. "Sì. E lui ha detto: "Vado a chiedere a J.J [Abrams]". E poi è tornato e ha detto: 'Sì'". Era più di quanto si aspettasse. "Pensavo di fare un personaggio di sfondo, uno Stormtrooper qualsiasi", ha detto. "Invece ero in un'intera scena importante". Craig ha continuato, "Abbiamo fatto la scena e poi ho pensato che mi avrebbero messo in loop, ci avrebbero messo un'altra voce. Invece ho dovuto passare tre ore con JJ in una sessione in loop facendo tutti i dialoghi".