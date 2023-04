Constantine 2, Rachel Weisz parla del suo possibile ritorno

Tra le notizie sul sequel di Constantine di Keanu Reeves, non è chiaro se anche Rachel Weisz abbia intenzione di tornare Condividi

In precedenza è stato riferito che Constantine 2 era in fase di sviluppo con Keanu Reeves destinato a tornare nei panni di John Constantine, il protagonista del film originale del 2005. Tuttavia attualmente Akiva Goldsman sta scrivendo la sceneggiatura, mentre Reeves ha detto di recente che il progetto deve ancora essere ufficialmente approvato dalla Warner Bros., lo studio di produzione. In ogni caso la notizia che Constantine 2 si farà ha portato a speculazioni sul fatto che anche Rachel Weisz possa unirsi al cast del sequel.

Il ruolo di Rachel Weisz in Costantine Nel primo film l’attrice ha un doppio ruolo, anche se principalmente è quello di Angela Dodson, una detective che indaga sulla morte della propria sorella gemella. In un’intervista con ComicBook.com, Weisz ha notato come i suoi doppi ruoli non siano mai apparsi sullo schermo contemporaneamente, in contrasto con la sua nuova serie Inseparabili in cui interpreta nuovamente due gemelle. Detto questo, ha rivelato che ancora non l’ha contattata nessuno della produzione di Constantine 2 in merito al suo potenziale ritorno. “Nessuno mi ha detto niente. Quelle gemelle in Constantine non sono mai apparse sullo schermo contemporaneamente. Non ne ho sentito parlare”. vedi anche Air, perché Michael Jordan non appare nel film?

Constantine 2: cosa sappiamo Per quanto riguarda Constantine 2, i dettagli completi della trama non sono stati rivelati, anche se lo sceneggiatore Goldsman ha anticipato cosa comporterà il sequel. Ha detto che il piano è di far tornare Keanu Reeves a tutto quello che ha vissuto nel primo film come personaggio, espandendo il tema del mantenimento della barriera tra la Terra e il male che si annida dall'altra parte. “Il personaggio è molto Keanu e il modo in cui lui e Francis hanno visto il mondo del bene e del male, e il meraviglioso e autentico noir in cui c'è un mondo dietro il mondo del bene e del male che coesiste con il nostro mondo", ha detto Goldsman a Deadline. Forse la storia sta ancora prendendo forma, e potrebbe non essere ancora del tutto deciso quali personaggi dell'originale potrebbero unirsi a John Constantine di Reeves. leggi anche Peter Pan & Wendy, il trailer del film Disney

Rachel Weisz nella nuova serie Inseparabili Nell’attesa di una conferma positiva o negativa della presenza di Rachel Weisz nel sequel di Constantine potete vedere l’attore dal 21 Aprile su Prime Video come protagonista del nuovo adattamento televisivo Inseparabili, remake di un classico di David Cronenberg. Una versione moderna del film originale che segue i gemelli che farà tutto il necessario per "spingere i confini dell'etica medica, nel tentativo di sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l'assistenza sanitaria delle donne”.