Peter Pan & Wendy, il trailer del film Disney

La pellicola arriverà su Disney + (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick) il 28 aprile

Peter Pan & Wendy è il nuovo live action targato Disney + (visibile anche su Sky Glass, Sky Q e tramite la app su Now Smart Stick). Una delle storie più celebri di sempre tornerà sullo schermo. Jude Law nel ruolo di Capitan Uncino.

peter pan & wendy, il trailer del film

David Lowery ha firmato la pellicola dedicata a una delle storie più amate da grandi e bambini. Tra i lavori del regista Senza santi in paradiso, Old Man & the Gun e Sir Gawain e il Cavaliere Verde.

Disney + ha ora pubblicato il nuovo trailer della pellicola fornendo uno sguardo più approfondito sul lavoro. I giovanissimi Alexander Molony e Ever Anderson saranno Peter Pan e Wendy Darling, al loro fianco Yara Shahidi nel ruolo di Trilly. Presenti poi Alyssa Wapanatâhk, Joshua Pickering e Jacopi Jupe. Jude Law sarà invece il temibile Capitan Uncino.