Il thriller psicologico del 1988 si trasformerà in una serie tv: la protagonista sarà Rachel Weisz nel ruolo delle due gemelle dal rapporto morboso

Novità in casa Amazon Prime, che ha deciso di provare a trasformare in serie tv un film d'autore come “Inseparabili”, il thriller psicologico del 1988 firmato da David Cronenberg.

“Inseparabili” diventa una serie tv approfondimento Rachel Weisz, festa di compleanno su Sky Cinema Due Il ruolo dei due ginecologi, gemelli monozigoti, che nel film fu di Jeremy Irons, questa volta sarà affidato ad una donna, Rachel Weisz (FOTO). Per la star 50enne, premio Oscar nel 2006 come Miglior attrice non protagonista per “The Constant Gardener - La cospirazione”, si tratta della prima esperienza con una serie televisiva. L’idea della serie è venuta proprio alla stessa Weisz, che l’ha proposta ad Annapurna Television. Il film, il cui titolo originale è “Dead Ringers” sarà ovviamente riadattato per poter diventare coerentemente una serie a puntate. Al momento però si sa poco dei cambiamenti che coinvolgeranno la trasposizione seriale, ad eccezione dell'attore protagonista che nella versione Amazon sarà femminile. Le due gemelle interpretate da Rachel Weisz manterranno il cognome Mantle, come nel film, lavoreranno anche loro in campo medico e saranno sicuramente due figure inquietanti, unite da un rapporto morboso, che “condividono droghe, amanti e il desiderio di fare tutto il necessario per sostenere la salute delle donne”.

Rachel Weisz - ©Getty

A firmare la serie sarà Alice Birch (nomination agli Emmy per “Normal People”) che insieme alla Weisz farà parte anche della produzione. "Sono così fortunata ad avere partner così brillanti e sono entusiasta di collaborare con l'eccezionale talento Alice Birch” ha dichiarato l'attrice. “Non vedo l'ora di intraprendere questo viaggio con tutti loro". Un commento è arrivato anche dal responsabile dei progetti tv di Amazon, Albert Cheng: "Rachel Weisz, attrice tra le più affermate e versatili nel panorama contemporaneo, conquisterà il pubblico globale di Amazon Prime Video con la sua interpretazione di questi due personaggi spietati e complessi. Questa nuova versione di 'Dead Ringers' esplora il lato oscuro della medicina, dell'ossessione e della condizione umana e sarà un'aggiunta avvincente alla nostra lista di serie Amazon Original". “Questa serie è un racconto emozionante sull’ambizione, l’interesse personale e la manipolazione del potere. L’indiscussa profondità di Rachel come attrice la rende perfetta per dare vita ai nuovi gemelli Mantle nella rinnovata interpretazione dell’originale firmata da Alice Birch. Interpretazione che senza dubbio sarà ancora più contorta”, ha detto Sue Naegle, Chief Content Officer di Annapurna, che coprodurrà la serie. “Inseparabili”, il film Inseparabili (titolo originale “Dead Ringers”) è un thriller psicologico del 1988 diretto appunto dal regista canadese David Cronenberg. Protagonisti del film sono Beverly ed Elliot Mantle, gemelli monozigoti, ricchi ed entrambi affermati ginecologi.

@fotogramma