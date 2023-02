Brendan Fraser è un attore canadese, noto al grande pubblico per aver interpretato Rick O'Connell nella trilogia colossal La mummia. Fraser, però, ha conosciuto una rinnovata popolarità grazie alla pellicola drammatica The Whale, con il quale si è aggiudicato una candidatura al Premio Oscar come miglior attore protagonista. Vediamo tutti i suoi film più famosi