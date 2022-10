La Mummia, Brendan Fraser si dice disponibile per un quarto film

L'attore - super acclamato nel film The Whale di Darren Aronofsky - ha detto che sarebbe disponibile per interpretare un quarto film de La Mummia. L’ha affermato mentre commentava il flop del capitolo del 2017 con Tom Cruise, quello con cui la Universal tentò di rilanciare il franchise (non riuscendoci assolutamente, anzi). "Sarei disposto a farlo se a qualcuno venisse fuori un’idea giusta”, ha affermato Fraser

Dopo gli incassi deludenti di Dracula Untold - film che avrebbe dovuto essere il primo capitolo del nuovo Dark Universe - la Universal ha scelto di sostituire Dracula con La mummia come primo capitolo della serie. Tuttavia la pellicola non ottenne il successo sperato, generò anzi consistenti perdite: si parla di circa 100 milioni di dollari di buco. In fondo a questo articolo trovate il video con l'intervista completa a Brendan Fraser fatta da Variety.

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo Brendan Fraser ha detto che sarebbe disponibile per interpretare un quarto film de La Mummia. L'attore - super acclamato in The Whale di Darren Aronofsky e quindi oggi sulle prime pagine e le cover story di ogni magazine cinematografico - ne ha parlato durante un'intervista concessa a Variety. Nella cover story che la celebre rivista statunitense ha dedicato all’attore si è parlato anche del suddetto franchise, quello che tra il 1999 e il 2008 ha consacrato Brendan Fraser a star del grande schermo. Dopo le prime tre pellicole di cui Fraser era protagonista (La mummia di Stephen Sommers del 1999; La mummia - Il ritorno, sempre di Sommers, del 2001 e La mummia - La tomba dell'Imperatore Dragone di Rob Cohen del 2008) nel 2017 la Universal ha tentato di rilanciare il franchiste con un film interpretato da Tom Cruise. La mummia del 2017 è stato diretto da Alex Kurtzman e vantava un cast a dir poco eccezionale (oltre a Cruise, sul set c’erano Annabelle Wallis e Russell Crowe).

Le parole di Brendan Fraser

approfondimento

“La Mummia” è al cinema, le scene del film con Tom Cruise. FOTO

Il protagonista dell'acclamato The Whale ha detto a Variety che “è difficile fare un film come quello (La mummia). L’ingrediente che avevamo ricercato la nostra Mummia, e che non ho trovato nel nuovo film, era il divertimento. Era quello che mancava da quella iterazione. Era troppo un horror in senso stretto. A mio modo di vedere La Mummia dev’essere una corsa da brivido, ma non terrificante e spaventosa. E so bene quanto sia difficile farlo. Ci ho provato per ben tre volte!”.

Dopodiché è arrivata la domandona dell'intervistatore: sarebbe disposto a tornare sul set di un eventuale quarto capitolo della saga? Saga che per tutti i veri fan de La mummia si è fermata nel 2008 con la pellicola La mummia – La tomba dell’Imperatore Dragone...

“Non so davvero come potrebbe funzionare, ma sarei disposto a farlo se a qualcuno venisse fuori un’idea giusta”, ha dichiarato Brendan Fraser.