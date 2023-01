The Whale,nuovo trailer del film con Brendan Fraser nominato all'Oscar

Iscriviti alla nostra newsletter per restare aggiornato sulle notizie di spettacolo



È uscito un nuovo trailer ufficiale di The Whale, il film diretto da Darren Aronofsky candidato agli Oscar.

La pellicola si è aggiudicata tre nomination agli Academy Awards, prima tra tutte quella nella categoria Miglior attore protagonista.

Il talento del protagonista, Brendan Fraser, viene elevato alla massima potenza da questo film, facendogli conquistare la sua prima candidatura all’ambita statuetta per il ruolo di Charlie.

Le altre nomination guadagnate ieri da The Whale sono quella di Hong Chau come Miglior attrice non protagonista e quelle di Anne Marie Bradley, Judy Chin e Adrien Morot nella categoria Miglior trucco e acconciatura.

Per Brendan Fraser, che torna a essere una grande star del cinema dopo aver abbandonato il settore per tanti anni, questa nomination arriva dopo numerosi riconoscimenti ricevuti per la sua incredibile interpretazione (criticata da alcuni non per la sua bravura ma per il casting che c’è stato a monte: c’è chi contesta la scelta di scritturare un attore non omosessuale e non obeso per interpretare un personaggio omosessuale e obeso, dal momento che esistono interpreti che rispettano entrambe le caratteristiche ma che non sono stati contemplati dalla produzione della pellicola).

Brendan Fraser ha vinto il Critics Choice Award come Miglior attore protagonista e recentemente è stato candidato anche ai premi BAFTA.

