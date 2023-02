SAG Awards 2023,tutti i vincitori da Stranger Things a The White Lotus

La 29ª edizione degli Screen Actors Guild Awards, l'appuntamento annuale che premia i lavori e gli artisti che si sono distinti sul grande e piccolo schermo negli ultimi dodici mesi, ha visto il trionfo di Everything Everywhere All at Once, che ha collezionato ben 4 premi, tra i quali quello per la Miglior attrice protagonista Michelle Yeoh, e di The White Lotus, premiato per la Miglior attrice in una serie drammatica, Jennifer Coolidge. Miglior attore è, invece, Brendan Fraser per The Whale