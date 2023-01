Top Gun Maverick, Jennifer Connelly: Tom Cruise meriterebbe l'Oscar

L'attore non ha ricevuto la nomination, ma la sua collega e co-protagonista avrebbe tifato per lui Condividi

Oggi alle 14.30 ora italiana sono state annunciate le nomination dei prossimi premi Oscar 2023. La cerimonia di premiazione si svolgerà tra la notte del 12 e 13 marzo 2023, ma intanto è stato comunicato ufficialmente l'elenco completo dei candidati che potranno sperare di portare a casa l'ambita statuetta. Jennifer Connelly qualche giorno fa aveva espresso la sua preferenza per una nomination di Tom Cruise per il ruolo in Top Gun: Maverick, ma purtroppo l'attore non è rientrato tra i prescelti mentre il film ha conquistato qualche nomination.



Jennifer Connelly per Tom Cruise approfondimento Oscar 2023, le nomination Jennifer Connelly ha recitato in Top Gun: Maverick al fianco di Tom Cruise, nei panni della tosta proprietaria del bar Penelope Benjamin, ed è la donna con cui Maverick ha una relazione sentimentale. L’attrice ha detto a Variety che la nomination sarebbe meritata a causa della portata dei suoi successi sul set. "È straordinario", ha detto. “Fa un lavoro straordinario nel film. È straordinario come persona e fantastico come attore, e penso che sia semplicemente perfetto. Incarna quel personaggio in modo così meraviglioso che si merita assolutamente un riconoscimento”.

Il successo di Top Gun: Maverick GUARDA ANCHE Tutti i video su cinema e film "Penso che il film sia davvero ben fatto ed è davvero difficile fare un film del genere", ha continuato Connelly. “Inoltre, pensando al lavoro di Tom, pensa alle cose che ha fatto per quel ruolo. Oltre a quanto è bravo in tutte le scene d’azione e nel creare le varie relazioni... Penso che la relazione che ha con il personaggio di Miles sia così bella e commovente. Ma il lavoro che ha fatto per realizzare quelle sequenze di volo è qualcos’altro".

Il prossimo film di Jennifer Connelly, Bad Behaviour Connelly ha parlato di Tom Cruise durante una discussione sul suo nuovo film Bad Behaviour da Variety Studio presentato da Audible al Sundance. È stata raggiunta dai suoi co-protagonisti Ben Whishaw e Alice Englert che ha anche scritto e diretto il film. Bad Behaviour parla di una difficile relazione madre-figlia che è radicalmente cambiata dopo un ritiro per l'illuminazione spirituale. "In generale ho davvero apprezzato il tono della sceneggiatura”, ha detto Connelly sul motivo per cui ha firmato per il film. “In particolare c'è una scena che mi ha davvero colpito ed è la scena dell'esercizio madre-figlio. Quando sono arrivata lì ho pensato: è così deliziosamente divertente per me”.