Inoltre, per celebrare questo attesissimo appuntamento e accompagnare gli spettatori attraverso il meglio della cinematografia da Oscar®, da sabato 4 a venerdì 17 marzo Sky Cinema Collection (canale 303) diventa Sky Cinema Oscar®, un canale interamente dedicato ai film insigniti con la statuetta più ambita, con oltre cento titoli . Una programmazione che nella notte tra domenica 12 e lunedì 13 marzo , culminerà con la diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles degli Academy Awards ®. Infine, su Sky sono disponibili anche alcuni dei film candidati quest’anno: ELVIS , candidato ad otto premi tra cui miglior film, miglior attore protagonista con Austin Butler , miglior montaggio, migliore scenografia, migliore fotografia, migliori costumi, miglior sonoro, miglior trucco e acconciature, già disponibile su Sky Primafila, lunedì 13 marzo alle 21.15 su Sky Cinema Uno (e in seconda serata su Sky Cinema Oscar®) e su NOW; THE BATMAN, già disponibile su Sky e NOW, candidato per i migliori effetti visivi, il miglior sonoro e il miglior trucco e acconciature; LA SIGNORA HARRIS VA A PARIGI, candidato per i migliori costumi, dal 26 gennaio on demand su Sky Primafila .

Con l'annuncio delle nomination ( QUI TUTTE LE NOMINATION ), entra nel vivo l'attesa per la lunga notte degli Oscar®, che decreterà i migliori film e i migliori artisti dell'anno.

la programmazione di Sky Cinema Oscar®

Per quanto riguarda la programmazione di Sky Cinema Oscar®, sono da non perdere quattro film premiati agli Oscar® 2022: il trionfatore dell’ultima edizione, remake del francese La famiglia Bélier, CODA – I SEGNI DEL CUORE, premiato come miglior film, per il miglior attore non protagonista, e per la sceneggiatura non originale); il biopic con Will Smith sulle sorelle tenniste Venus e Serena Williams, UNA FAMIGLIA VINCENTE – KING RICHARD (premio a Will Smith per il miglior attore protagonista); la pellicola scritta e diretta da Kenneth Branagh BELFAST, premiato per la sceneggiatura originale; e l’adattamento del racconto di Haruki Murakami DRIVE MY CAR, miglior film internazionale.



Tra le altre pellicole premiate con l’Oscar® proposte sul canale, anche successi dell’ultimo decennio come: il capolavoro bellico di Sam Mendes con George MacKay 1917 (premiato per fotografia, effetti speciali, sonoro); il musical di Damien Chazelle con Ryan Gosling ed Emma Stone LA LA LAND , vincitore di sei statuette: regia, attrice protagonista, fotografia, scenografia, colonna sonora, canzone originale; il thriller di Steven Spielberg scritto dai fratelli Coen IL PONTE DELLE SPIE, interpretato da Tom Hanks e Mark Rylance, quest’ultimo premiato come miglior attore non protagonista; il western di Quentin Tarantino con Christoph Waltz, Jamie Foxx e Leonardo DiCaprio DJANGO UNCHAINED, insignito con le statuette per il miglior attore non protagonista e la sceneggiatura originale; l’action post-apocalittico con Tom Hardy e Charlize Theron, diretti da George Miller, MAD MAX: FURY ROAD (premiato per scenografia, montaggio, sonoro, montaggio sonoro, costumi, trucco); il biopic su Alan Turing, interpretato da Benedict Cumberbatch, THE IMITATION GAME , migliore sceneggiatura non originale; e la pellicola di Martin Scorsese con Asa Butterfield e Ben Kingsley HUGO CABRET , che ha ricevuto cinque premi, per scenografia, fotografia, montaggio sonoro, sonoro e effetti speciali.



Non mancheranno poi i film che hanno fatto la storia del cinema e sono entrati nell’immaginario collettivo. Tra questi: VIA COL VENTO, AMARCORD, L’ULTIMO IMPERATORE, CHINATOWN, IL CACCIATORE, THE UNTOUCHABLES - GLI INTOCCABILI, LE RELAZIONI PERICOLOSE, BRAVEHEART - CUORE IMPAVIDO, CASA HOWARD, PULP FICTION, AMERICAN BEAUTY, A BEAUTIFUL MIND, NON È UN PAESE PER VECCHI, IL LABIRINTO DEL FAUNO, E.T. – L’EXTRA-TERRESTRE, SALVATE IL SOLDATO RYAN, e, in occasione del 90° compleanno di Michael Caine, che per questo ruolo ha vinto l’Oscar® come miglior attore non protagonista, LE REGOLE DELLA CASA DEL SIDRO.