Oscar 2022, il meglio e il peggio della 94esima edizione in 20 foto

4/20 ©Getty

Ariana DeBose ha vinto l’Oscar per la miglior attrice non protagonista grazie alla sua interpretazione nel film West Side Story. E pensare che rischiava di non esserci alla premiazione! Fino a pochi giorni fa, infatti, aveva detto di non aver ricevuto l'invito. Ha fatto la storia degli Oscar come prima donna nera afro-latina queer a vincere un Oscar



Oscar, Ariana DeBose miglior attrice non protagonista: la dedica alla comunità Lgbtq