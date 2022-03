Beyoncé agli Oscar 2022 canta Be Alive: il video dell'esibizione

Come promesso alcuni giorni fa, Beyoncé ha scelto di aprire la serata degli Oscar 2022 con un’entusiasmante performance in collegamento diretto dai campi da tennis di Compton a Los Angeles, proprio laddove le sorelle Williams, hanno mosso i primi passi della loro carriera agonistica. La pop star statunitense si è esibita sulle note del brano Be Alive , tra le cinque canzoni in nomination per il titolo di Miglior Canzone Originale e dedicato al film Una famiglia vincente – King Richard , incentrato sulla figura del padre delle due tenniste americane, impersonato per l’occasione da Will Smith .

La performance con cui la pop star statunitense Beyoncé ha scelto di aprire la 94esima edizione degli Academy Awards (Premi Oscar) è iniziata con un primo piano delle giovani attrici Saniyya Sidney e Demi Singleton (che nel film Una famiglia vincente – King Richard interpretano rispettivamente Venus e Serena Williams) che raggiungono i campi da tennis di Compton in California accompagnate dalla Compton Cowboys Junior Equestrian. Si prosegue poi con la presenza di Beyoncé che intona una versione ancora più intima e unica di Be Alive , preparata apposta per la Notte degli Oscar. Non solo colori che richiamano le nuaces tipiche del tennis (tutto è giallo e bianco come una pallina da gioco), ma anche l’accompagnamento di una meravigliosa orchestra live, di un coro e di una grande crew di ballerini seguono la cantante in ogni suo movimento. A detta dei fan che subito dopo si sono scatenati sui social di Beyoncé e degli Academy Awards, quella sulle note di Be Alive è già una delle performance live più belle di sempre andate in onda ai Premi Oscar.

Beyoncé in gara agli Oscar 2022 con Be Alive

Beyoncé ha fatto la sua apparizione all’ultima cerimonia dei Premi Oscar andata in onda alcune ore fa dal Dolby Theatre di Los Angeles, in veste di nominata ufficiale alla vincita della categoria Miglior Canzone Originale per il brano Be Alive, scritta e composta con il produttore Dixson per la colonna sonora del film Una famiglia vincente - King Richard. Con lei in lizza per il tanto ambito premio anche Diane Warren e Reba McEntire con Somehow You Do per il film Quattro buone giornate, Lin-Manuel Miranda e Sebatián Yatra con Dos Oruguitas per il film Disney Encanto, Van Morrison con Down To You per la pellicola Belfast e Billie Eilish e il fratello produttore Finneas O’Connell per No Time To Die dedicata al film omonimo su James Bond. È proprio a quest’ultima coppia che è andato il tanto ambito premio Oscar alla Miglior Canzone nel cinema per l’annata 2022.