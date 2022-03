2/12 ©Getty

La scelta della Migliore canzone originale agli Oscar è sempre passaggio importantissimo, non solo per il cinema, ma anche per la musica visto che a salire sul palco sono in genere grandi artisti che scelgono di prestare la loro voce per la realizzazione della colonna sonora di un film

La notte degli Oscar 2022, in diretta su Sky la 94ª edizione degli Academy Awards