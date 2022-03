Dopo le polemiche che hanno scosso il mondo del cinema internazionale, circa l’eliminazione da parte di Academy Awards di ben 8 categorie degli Oscar , che non verranno premiate in diretta televisiva, arriva per tutti gli appassionati di cinema e musica, un’ottima notizia. Secondo le prime indiscrezioni, la pop star Beyoncé potrebbe aprire la notte più importante di Hollywood, in programma per domenica 27 marzo, esibendosi in una meravigliosa performance sulle note di Be Alive , colonna sonora del film Una famiglia vincente - King Richard , dedicato alla storia delle tenniste e sorelle Williams. L’esibizione, unica nel suo genere, dovrebbe andare in onda dai campi da tennis di Compton, in California.

È un luogo magico e ricco di storia dello sport, quello scelto da Beyoncé per la performance live sulle note di Be Alive , che aprirà la notte degli Oscar 2022 della prossima domenica 27 marzo. Mentre attori, conduttori e spettatori tutti, attenderanno il verdetto delle candidature nell’ormai iconico Dolby Theatre, la pop star statunitense canterà in diretta dai campi da tennis di Compton , in California, proprio laddove Venus e Serena Williams hanno mosso i primi passi della loro lunga carriera agonistica. Il brano, scritto in collaborazione con Dixson, tenterà inoltre di aggiudicarsi il tanto ambito premio alla Miglior Canzone Originale , dopo essere stato inserito nella colonna sonora di Una famiglia vincente – King Richard , il film candidato a diverse statuette e dedicato proprio alla storia delle sorelle tenniste e del padre che non ha mai smesso di credere in loro e nel loro grande talento. Anche l’attore Will Smith che nel film è Richard Williams, sembra essere coinvolto in qualche modo nella performance di Beyoncé, anche se ancora non si conosce quale sia il suo ruolo.

Beyoncé e il suo rapporto con gli Oscar

approfondimento

Una famiglia vincente - King Richard, il cast del film

La cantante di Halo al momento non ha confermato le indiscrezioni che la vorrebbero come artista di apertura alla prossima cerimonia degli Oscar 2022 di domenica 27 marzo. Giunge voce – così come raccontato anche da Variety – che la pop star potrebbe addirittura scegliere all’ultimo di abbandonare il progetto se ogni dettaglio non andasse come sperato. La performance di Beyoncé a Compton avrebbe infatti anche un duplice significato, che va oltre il mero spettacolo e si avvicina alla voglia di far luce sui campi di Lueders Park (ufficialmente rinominati come Venus e Serena Williams Court of Champion) per attirare il pubblico sportivo delle nuove generazioni. Beyoncé, ufficialmente in gara agli Oscar anche per vincere il premio come Miglior Canzone Originale, è ormai ospite fissa dell’Academy che già più volte ha candidato i suoi brani alla vittoria: da Learn to Be Lonely nel remake del film The Phantom of the Opera al medley di Dreamgirls con Jennifer Hudson e Anika Noni Rose per il film omonimo, fino al 2009 quando, per accompagnare il presentatore Hugh Jackman, si è esibita in un montaggio che celebrava i musical cinematografici.