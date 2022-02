11/13 ©Getty

Janet Jackson (2004) - L'esibizione della pop star assieme a Justin Timberlake entrò nella storia e creò molte polemiche tra i media dell'epoca a causa dell'incidente del "Nipplegate" quando, a causa di quello che la cantante definì un "guasto tecnico del vestiario", la Jackson rimase con un seno nudo in diretta e in mondovisione per circa due secondi, abbastanza da portare la NFL (così come altri grandi show americani) a trasmettere le successive edizioni in differita, in modo da poter censurare eventuali immagini o testi ritenuti inappropriati