Beyoncé sbarca su TikTok e guadagna 65mila fan senza neppure un video

Se ti chiami Beyoncé allora puoi sbarcare su TikTok e conquistare 65mila fan senza pubblicare neanche un video.

Beyoncé sbarca su TikTok approfondimento Tiffany, Beyoncè e il marito Jay-Z insieme nella nuova campagna La cantante 40enne si è iscritta alla popolare piattaforma di social media e non ci è voluto molto perché i suoi fan lo scoprissero. In poche ore il profilo verificato di Beyoncé ha accumulato oltre 50mila follower, anche senza aver pubblicato nulla. Ci sono pochi dubbi che, appena l'artista condividerà video su TikTok, il numero dei seguaci crescerà ancora. Beyoncé si è unita a Twitter nell'aprile 2009 e ha accumulato oltre 15,5 milioni di follower. Segue solo 10 utenti su Twitter: la sorella Solange Knowles, gli ex membri di Destiny's Child Kelly Rowland e Michelle Williams, insieme all'autore DeRay McKeeson, Usher, Mariah Carey, lo stilista Ty Hunter, la compositrice Angie Beyince, la pagina BeyonceWeb e la sua fondazione BeyGood. È entrata a far parte di Instagram nel 2012, accumulando oltre 224 milioni di follower, anche se non ha mai seguito nessuno fino al mese scorso, quando suo marito Jay-Z ha debuttato sul social per promuovere il nuovo western di Netflix da lui prodotto, The Harder They Fall. Per la prima volta da quando si è unita ad Instagram, Beyoncé ha seguito Jay-Z, e lui l'ha ricambiata come suo unico seguace. Il rapper ha disattivato il suo profilo Instagram dopo un solo giorno e oltre 2 milioni di follower, e Beyoncé è tornata a non seguire nessuno su Instagram.

Beyoncé tra le donne più potenti del mondo approfondimento Amore e girl power: le frasi più belle delle canzoni di Beyoncé Intanto Beyoncé può vantare anche un altro importante traguardo. La cantante è nella lista di Forbes delle 100 donne più potenti al mondo del 2021 insieme a Rihanna e Taylor Swift, presenti all’interno della lista non solo per la loro carriera musicale, ma anche per merito delle loro attività imprenditoriali. Nella classifica Beyoncé si trova alla 76esima posizione e questo per merito del tour del 2018 con il marito Jay-Z (On The Run) che le ha fatto guadagnare 5 milioni di dollari a serata. La popstar vanta anche il documentario Homecoming e la quinta collaborazione con Adidas chiamata Halls of Ivy, andata subito sold out.

Beyoncé e Halls of Ivy approfondimento Beyoncé, Ivy Park Rodeo: la linea country in collaborazione con Adidas In vista del Natale Beyoncé ha lanciato Halls of Ivy, la nuova collezione del suo brand, Ivy Park, che segna la quinta collaborazione con Adidas. Nella campagna di lancio la cantante è apparsa insieme alle sue due bambine: Blue-Ivy (9 anni) e Rumi (4). “Sono entusiasta di aver inserito una selezione di modelli chiave nelle taglie bambino - ha affermato la popstar parlando con Harper’s Bazaar - D’altronde i miei figli sono spesso sul set con me. E, per poterci abbinare, sono costretti a indossare le XXS. Anche durante le vacanze in famiglia adoriamo coordinare i nostri abiti”.