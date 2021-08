Tiffany, Beyoncè e il marito Jay-Z insieme nella nuova campagna

La maison di alta gioielleria ha voluto i due coniugi (che recentemente ha nominato suoi ambassador) come protagonisti di una nuova release. A fare da prima donna della campagna è la love story dei Carter, luminosa quasi tanto quanto il diamante del famoso marchio di preziosi indossato dalla popstar. Fa parte della campagna il cortometraggio diretto da Emmanuel Adjei, con la cantante che interpreta la canzone Moon River, resa celebre dal film Colazione da Tiffany (di cui il video è ricco di citazioni)

Tiffany ha scelto come protagonisti della nuova campagna dal titolo "About Love" Beyoncè e il marito Jay-Z, una delle coppie più famose e durature dello show biz. I due erano stati recentemente nominati Ambassador del famoso marchio di preziosi statunitense.



Visto che a essere il massimo protagonista di questa release di Tiffany è l'amore moderno, non esistono testimonial migliori dei coniugi Carter per sponsorizzare i gioielli di Tiffany. Sempre che nessuno si sbagli e aggiunga una I al cognome di Beyoncé e consorte...



La maison di alta gioielleria ha voluto le due celebrità per accompagnare con la loro love story illuminante l'altrettanto illuminante diamante, quello indossato dalla popstar mentre suona un pianoforte, con una tela di Jean-Michel Basquiat sullo sfondo.



Il fil rouge? In realtà è un fil color acqua marina, la nuance Blue Tiffany insomma (presente anche nella tela del celebre artista newyorchese). Comunque dicevamo che il fil rouge è la passione vera, quella che lega le due celeb da oltre un decennio (un vero e proprio miracolo nel settore delle superstar). Dal 2008 Beyoncè è sposata con il rapper, con cui ha collaborato artisticamente a più riprese. Dal loro matrimonio sono nati tre figli: Blue Ivy (nata il 7 gennaio 2012) e i gemelli Rumi e Sir Carter (nati il 13 giugno 2017).



Insomma, un legame duraturo che si dimostra una mosca bianca, anzi albina, nel mondo delle sette note così come in quello della settima arte.



La campagna approfondimento 60 anni fa usciva Colazione da Tiffany con Audrey Hepburn. FOTO La campagna, battezzata non a caso "About love", vuole essere la celebrazione dell'amore moderno. "Beyoncé e Jay-Z sono l'epitome della moderna storia d'amore. Come brand da sempre sinonimo di amore, forza e self-expression, non potevamo pensare a una coppia più capace di rappresentare i nostri valori", queste le parole di Alexandre Arnault, vicepresidente esecutivo product & communications dell'azienda (nonché figlio di Bernard Arnault, l'imprenditore francese proprietario del gruppo del lusso LVMH che secondo Forbes è il secondo uomo più ricco al mondo dopo Jeff Bezos, con un patrimonio di 182.2 miliardi di dollari. Ricordiamo che Tiffany è stata recentemente acquisita proprio da parte di LVMH).



Una campagna ricca di primati

approfondimento Le star che hanno indossato i gioielli Tiffany. FOTO Per la prima volta nella storia del brand, il diamante Tiffany viene indossato in occasione di una campagna pubblicitaria. Inoltre la campagna è ambientata sullo sfondo dell'opera Equals pi, dipinta nel 1982 dall'artista Jean-Michel Basquiat, qui in occasione della sua primissima apparizione pubblica.

La scelta di questo artista non è casuale: vuole celebrare un legame tra la casa di haute joaillerie e la community artistica di New York. E poi guardate voi stessi qual è il colore primario utilizzato da Basquiat nella tela e capirete cosa ha giocato un ruolo decisivo nella scelta...



Il diamante e i gioielli indossati dalla coppia

approfondimento Oscar 2019, Lady Gaga indossa il pendente di Audrey Hepburn Il diamante Giallo Tiffany che Beyoncé ha indossato per l'occasione è considerata una delle più importanti gemme scoperte nel XIX secolo.

Pesa oltre 128 carati ed è caratterizzato da ben 82 sfaccettature. Questa pietra preziosa è stata indossata soltanto da tre donne nella storia: Audrey Hepburn, Lady Gaga e adesso Beyoncé.

Oltre al diamante, altri gioielli fanno da co-protagonisti (ma in un ruolo molto minore): i modelli di Jean Schlumberger e la collezione Tiffany T fanno parte "del cast".



Jay-Z indossa la mitica spilla Bird on a rock di Schlumberger, gliel'hai ricostruita come un paio di gemelli.



Il video

approfondimento Colazione da Tiffany: il manoscritto va all'asta Il video attorno cui ruota la campagna è un cortometraggio realizzato dal regista Emmanuel Adjei presso la Orum House di Los Angeles.



Si vedono Beyoncé e Jay Z elegantissimi, lei con un tubino nero lungo e lui con uno smoking nero con camicia bianca e papillon.

Il rapper è intento a riprendere sua moglie con una videocamera d'antan mentre questa è seduta a un pianoforte a coda nero, mentre suona le note della canzone Moon River.

Ed ecco la chiave di interpretazione di tutto il corto: il brano è stato reso famoso dal film Colazione da Tiffany. Ed è proprio a questa pellicola che il filmato firmato da Adjei rimanda in tantissimi particolari. Tubino nero di Audrey Hepburn compreso, oltre alla collana di diamanti indossata dalla diva.

La popstar la porta al contrario, facendola cadere sulla schiena nuda in maniera sensualissima. Indossa anche un paio di guanti lunghi fin sopra il gomito e ha i capelli raccolti in uno chignon: entrambe sono citazioni del mitico personaggio di di Holly Golightly.



Dietro a Beyoncé è appeso il quadro di Jean-Michel Basquiat, il cui sfondo ha come colore quell'acqua marina inconfondibile di Tiffany (così inconfondibile da essere diventato proprio il codice del colore, il Blu Tiffany appunto).



Nel corso dell'anno usciranno altri film che arricchiranno la campagna, diretti per l'occasione dai registi Dikayl Rimmasch e Derek Milton.



Il rinnovamento complessivo del marchio

approfondimento Beyoncé, Ivy Park Rodeo: la linea country in collaborazione con Adidas Dopo l'acquisizione da parte della multinazionale e conglomerata francese LVMH, Tiffany è stata interessata da un rinnovamento complessivo del brand.



Da quando il colosso del lusso di proprietà di Bernard Arnault ha rilevato la maison di gioielleria, l'azienda non solo è stata interessata da un rimpasto esecutivo ma anche da un nuovo approccio di marketing. Recentemente la maison ha fatto molto parlare di sé, nel bene e nel male, con la campagna pubblicitaria "Not your mother’s Tiffany". Si tratta di una campagna il cui slogan strizza l'occhio al claim di una nota casa automobilistica statunitense (Not your father’s Oldsmobile), annunciando un nuovo look, un nuovo obiettivo e pure un nuovo target. Volti giovani e molto lontani dai classici testimonial del brand hanno popolato il nuovo visual di Tiffany, confermando l'intento di riposizionarsi sul mercato a favore di un nuovo pubblico.



Investimento in borse di studio e programmi di stage

approfondimento Beyoncé per Adidas: la vita della cantante diventa uno spot Nell'ambito della collaborazione con Beyoncé e Jay-Z, Tiffany si impegna a investire 2 milioni di dollari in borse di studio e programmi di stage per le Hbcu-Historically black colleges and universities.



Ecco il video di Tiffany con Beyoncé e il marito protagonisti, pubblicato poche ore fa sui social network ufficiali della maison di alta gioielleria: