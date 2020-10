Il documentario "Audrey", per la regia di Helena Coan, racconta la vita della diva, dall'infanzia al successo, un ritratto a tutto tondo che la vede icona del cinema e della moda. Nella gallery, i suoi look immortali diventati veri e propri must-have, a partire dal tubino firmato Givenchy indossato in "Colazione da Tiffany"