La Duchessa di Cambridge e la Regina di Spagna sono due icone di stile che in fatto di moda dettano legge: i loro look sono i più amati e copiati di quest’anno. In particolare, l’abito floreale del brand Faithfull the Brand indossato da Kate e quello in cotone bianco dello stilista Charo Ruiz, sfoggiato dalla Regina, sono andati a ruba facendo incrementare le vendite dei rispettivi marchi. LE FOTO