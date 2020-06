Letizia di Spagna, la regina sceglie un abito low cost

Letizia Ortiz Rocasolano, per tutti Letizia di Spagna, regina e moglie del sovrano Filippo VI, è impegnata in questi giorni in un tour nel paese per incentivare il settore del turismo fortemente colpito dal Coronavirus ( GLI AGGIORNAMENTI - LO SPECIALE ). Dopo il lockdown si tratta delle prime visite pubbliche insieme al marito.

Letizia, come è nel suo stile, ha voluto lanciare un messaggio di incoraggiamento e sobrietà, non solo attraverso i discorsi ufficiali, ma anche attraverso il suo abbigliamento. Appassionata di moda, la regina ha indossato un abito firmato dallo stilista spagnolo Adolfo Dominguez (National Designer Prize nel 2014) andato in saldo (da 224 euro a 99 euro). Il vestito, nei toni del blu e del bianco, è leggermente stretto in vita da un doppio cinturino e lascia scoperte le spalle, inutile dire che nel giro di poco tempo, è andato letteralmente sold out.



Anche in altre occasioni Letizia di Spagna ha dimostrato la sua sensibilità nella lotta contro gli sprechi e in fatto di riciclo e risparmio, non ha rivali, e se la Duchessa di Cambridge (Kate Middleton, capelli sempre perfetti anche in smart working) durante un tour insieme al principe William ha indossato un vestito firmato rosso Zara (Kate, il vestito rosso indossato a Buckingham Palace è sold out. FOTO) Letizia la batte senza ombra di dubbio, in visita alle Canarie la regina ha infatti indossato una mise costata soli 12 euro con tanto di espadrillas in abbinamento (le stesse scarpe in corda beige sfoggiate in altri eventi).