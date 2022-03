Oscar 2022: i pronostici dei bookmakers sui film vincitori

Il potere del cane sembra uno dei possibili vincitori delle categorie principali: ecco quali sono le previsioni degli scommettitori, in attesa del 27 marzo Condividi

La sera di domenica 27 marzo andranno in scena a Los Angeles gli Oscar 2022, i più importanti premi cinematografici. Ad assegnarli i circa diecimila componenti dell'Academy of Motion Picture Arts and Sciences, mentre la conduzione di quest'anno sarà affidata a Wanda Sykes, Amy Shumer e Regina Hall. Ma chi sono i possibili vincitori di questa edizione? Scopriamo i pronostici dei bookmakers.

Oscar 2022, film e regia approfondimento Notte degli Oscar 2022, tutto quello che sappiamo Una delle statuette più ambite è quella della Miglior regia. Stando ai bookmakers, ad aggiudicarsi l'Oscar sarà Jane Campion per Il potere del cane. Campion è la prima donna ad essere nominata due volte come miglior regista. Nel 1993, Schindler's List di Spielberg batté Lezioni di piano di Campion in questa categoria, ma quasi trent'anni dopo la situazione potrebbe ribaltarsi. Anche Spielberg, infatti, è candidato alla miglior regia con West Side Story ma la sua vittoria è considerata altamente improbabile. Stando alle previsioni degli scommettitori, Jane Campion farà doppietta e si porterà a casa anche la statuetta del Miglior Film. Poche speranze per altre pellicole particolarmente apprezzate come Dune, Licorice Pizza e ancora West Side Story.

Oscar 2022, gli attori approfondimento Oscar 2022, le nomination Vediamo adesso quali saranno gli attori che porteranno a casa le statuette secondo le previsioni dei bookmakers. Per il Miglior attore protagonista sembra essere una sfida aperta tra Will Smith (Una famiglia vincente - King Richard) e Benedict Cumberbatch (Il potere del cane) con il primo in vantaggio visto che per il ruolo del padre di Venus e Serena Williams ha già vinto Golden Globe, Bafta e Critics' Choice Awards. Per quanto riguarda la statuetta di Miglior attrice, la favorita è Jessica Chastain per Gli occhi di Tammy Faye, ma attenzione anche a Nicole Kidman (A proposito dei Ricardo) e Kristen Stewart nei panni di Lady Diana in Spencer. Il Miglior attore non protagonista sarà probabilmente Kodi Smith-McPhee (Il potere del cane) anche se la sfida con Troy Kotsur (I segni del cuore - CODA) sembra tutt'altro che chiusa. Sembra più certa la statuetta per la Migliore attrice non protagonista: Ariana DeBose (West Side Story) è nettamente in vantaggio rispetto alle colleghe Kirsten Dunst (Il potere del cane) e Aunjanue Ellis (Una famiglia vincente - King Richard).

Oscar 2022, gli altri pronostici approfondimento La notte degli Oscar 2022 è su Sky Difficilmente Paolo Sorrentino troverà quest'anno un altro un altro Oscar ad attenderlo a Los Angeles. Stando agli scommettitori, il premio per il Miglior film straniero andrà a Drive My Car di Ryusuke Hamaguchi. Nella categoria Miglior sceneggiatura originale è in vantaggio Licorice Pizza, poco più avanti rispetto a Belfast. Il potere del cane è davanti a La figlia oscura e I segni del cuore - CODA per la Miglior sceneggiatura non originale; Dune e ancora Il potere del cane se la dovrebbero vedere per la Miglior fotografia, mentre Encanto è davanti a Flee e Luca per il Miglior film d'animazione.