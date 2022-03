Oscar 2022, No Time To Die: il testo della miglior canzone vincitrice

Tra le numerose categorie premiate durante l’ultima Notte degli Oscar, anche quella di Miglior Canzone Originale per la colonna sonora di un film. A trionfare è No Time To Die di Billie Eilish e Finneas, scritta e composta per il film omonimo su James Bond

Pubblicato il 14 febbraio del 2020, il singolo No Time To Die, interpretato da Billie Eilish e prodotto da Finneas, è anche vincitore di un Grammy Award alla miglior canzone scritta per un film, televisione o altri media audio-visivi e di un Golden Globe per la migliore canzone originale sempre nella stessa annata. Un verdetto non scontato, quello che ha visto nelle scorse ore premiare Eilish e il fratello, visto che a contendersi la vittoria del Premio Oscar alla Miglior Canzone Originale c’erano altri quattro importantissimi nomi della musica, dalla pop star Beyoncé con Be Alive a Diane Warren e Reba McEntire con Somehow You Do, Lin-Manuel Miranda e Sebastián Yatra con Dos Oruguitas e Van Morrison con Down To Joy. “È incredibile”, ha urlato la Billie Eilish salita sul palco del Dolby Theatre per ritirare il premio, ringraziando la famiglia di produttori e realizzatori del film, mentre Finneas ha aggiunto un ringraziamento particolare ai genitori strappando una risata all’intera platea: “i nostri genitori, la nostra più grande ispirazione, i nostri eroi. Vi amiamo sia come genitori che come persone reali”. Ecco il testo di No Time To Die, il brano che ha trionfato agli Oscar 2022 come Miglior Canzone Originale.

Il testo di No Time To Die

I should've known

I'd leave alone

Just goes to show

That the blood you bleed

Is just the blood you owe

We were a pair

But I saw you there

Too much to bear

You were my life

But life is far away from fair

Was I stupid to love you?

Was I reckless to help?

Was it obvious to everybody else

That I'd fallen for a lie?

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

I let it burn

You're no longer my concern

Faces from my past return

Another lesson yet to learn

That I'd fallen for a lie

You were never on my side

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die

No time to die

No time to die

Fool me once, fool me twice

Are you death or paradise?

Now you'll never see me cry

There's just no time to die