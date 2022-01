Finneas O’Connell, chi è il fratello di Billie Eilish

È stato annunciato, solo poche ore fa dagli organizzatori, tra i numerosi artisti che riempiranno con la loro musica e arte il palco del Coachella 2022. Ecco chi è Finneas O’Connell, il cantante, produttore e attore fratello di Billie Eilish Condividi

Mentre la sua “sorellina” minore Billie Eilish è una dei tre headliner del festival californiano Coachella 2022 – accanto ad Harry Styles e Ye – anche Finneas O’Connell, in arte FINNEAS, parteciperà in una delle sei serate della kermesse musicale più importante dell’anno che torna – dopo due anni di cancellazioni a causa della pandemia – nella sua suggestiva location alle porte di Palm Spring, all’Empire Polo Club. Il Coachella 2022 si terrà nel weekend del 15-16-17 aprile e in quello successivo del 22-23-24 aprile. Secondo il calendario appena condiviso, FINNEAS è atteso sul palco in una della due domeniche. Ecco chi è Finneas O’Connell, il fratello di Billie Eilish.

Chi è il cantante e produttore FINNEAS approfondimento Golden Globes, dominano Campion, Spielberg e Succession Si sa, non sempre è facile brillare quando qualcun altro in famiglia lo fa più di te. Finneas O’Connell, fratello maggiore di Billie Eilish è stato però in grado di trovare la sua quadra, sia come produttore al fianco della sorella, sia come solista, tanto da essere stato scritturato, nelle ultime ore, come uno degli artisti più attesi alla prossima edizione di Coachella. Nato a Los Angeles il 30 luglio del 1997 (ha 24 anni), è un noto cantante, autore e produttore discografico statunitense che, giovanissimo, ha già collezionato ben 8 Grammy grazie alla musica scritta e composta per numerosi artisti, tra cui proprio Billie Eilish (ha collaborato ai suoi album “When We All Fall Asleep Where Do We Go?” e “Happier Than Ever”). Sua è anche la produzione del singolo di Selena Gomez “Lose You to Love Me” che ha raggiunto la vetta della Billboard Hot 100, insieme a due tracce nell'album del 2019 “Romance” di Camila Cabello. Nel 2020 produce assieme a Justin Bieber e Benny Blanco la hit globale “Lonely”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FINNEAS (@finneas) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie

FINNEAS, la carriera da solista leggi anche Billie Eilish compie 20 anni: tutto quello che c'è da sapere su di lei Il cantante ha però all’attivo anche una carriera da solista. Dopo il suo EP di debutto “Blood Harmony” (2019) che include la sua canzone più conosciuta “Let’s Fall in Love for the Night”, Finneas O’ Connell, in arte FINNEAS ha pubblicato altri singoli inediti che hanno avuto un discreto successo. Stiamo parlando di “What They’ll Say About Us”, “Can’t Wait to Be Dead”, “Where The Poison is” e la hit natalizia “Another Year”. Il tutto prima di arrivare allo scorso 15 ottobre 2021, quando l’artista ha dato alla luce il suo nuovo progetto discografico chiamato “Optimist”. Saranno con ogni probabilità tutte le canzoni in esso contenute a far parte della scaletta di esibizioni di FINNEAS al prossimo Coachella. Il giovane artista ha iniziato a scrivere canzoni all'età di 12 anni, facendo anche parte di una band chiamata The Slightlys.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da FINNEAS (@finneas) Non visualizzi questo contenuto? Siamo spiacenti! Per poter visualizzare questo contenuto Instagram, clicca su Gestisci cookie e Accetta tutto Gestisci cookie