Billie Eilish e Kanye West protagonisti al Festival Coachella

Non ci sarà invece Travis Scott ( Travis Scott rimosso dalla lineup del Coachella Festival 2022 ) sul quale continuano a pensare le conseguenze della tragedia del festival Astroworld, quando lo scorso novembre a Houston morirono dieci persone schiacciate dalla calca. Il festival si svolgerà lungo due fine settimana, dal 15 al 17 e 22 e 24 aprile in California. E' già tutto esaurito. Resta tuttavia l'incognita Covid . Potrebbe infatti slittare a causa dell'impennata nei contagi.

IL COACHELLA FESTIVAL

ll nome completo è Coachella Valley Music and Arts Festival ma tutti lo chiamano Coachella Music Festival o - i più “intimi” - Coachella e basta.

Si tratta di uno dei festival musicali statunitensi più cult e si svolge ogni anno, offrendo un'interessante programmazione che copre solitamente due o tre giorni. Il periodo in cui si svolge è di solito la fine di aprile e la location quella dei campi dell'Empire Polo Club di Indio, in California. Il nome Coachella (pronuncia spagnola) cita quello del serpente simbolo di Città del Messico. Il festival ospita infatti parecchie esibizioni di artisti messicani di alternative rock e di elettronica, oltre a installazioni scultoree di artisti from Mexico. La prima edizione si svolse nel 1999 ma fu un sonoro (!) fiasco. L'affluenza di pubblico fu talmente limitata da far decidere agli organizzatori di interrompere il festival già dall'anno seguente.

Nel 2001 venne però ripreso e il successo fu tanto enorme quanto inaspettato. Da allora il Coachella è un appuntamento fisso per migliaia di amanti della musica indie e dell'alternative rock. Attira pure tantissime celebrità, che non perdono occasione per unirsi al pubblico del festival. Al Coachella va il merito di aver riunito tantissime band scioltesi da tempo immemore. Nel 2001 vide il ritorno dei Jane's Addiction e da quell'anno quasi ogni edizione è stata caratterizzata da una reunion notevole.



Nel 2002 i Siouxsie and the Banshees, nel 2003 gli Stooges, nel 2004 i Pixies, nel 2005 i Bauhaus, nel 2007 i Rage Against the Machine e i Jesus and Mary Chain, nel 2008 i Verve, nel 2011 i Death from Above 1979, nel 2012 At the Drive-In, nel 2016 i Guns N' Roses (con Axl Rose, Slash e Duff McKagan), nel 2018 le Destiny's Child (con Beyoncé, Kelly Rowland e Michelle Williams) e nel 2019, come ospiti dell’esibizione di Ariana Grande, gli NSYNC (tutti quanti tranne Justin Timberlake).