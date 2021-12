Travis Scott rimosso dalla lineup del Coachella Festival 2022

Il rapper - oltre ad aver cancellato lui stesso i concerti che erano in programma dopo il suo live all’Astroworld finito in tragedia - si ritrova fuori dai giochi su tanti altri palchi, compresi quelli che avevano già annunciato da tempo il suo nome. Arriva in queste ore la notizia che il famoso festival musicale che si svolge sui campi dell'Empire Polo Club di Indio, in California, ha tolto come ospite l'artista. Pare che, a fronte dell'eliminazione dal cartellone, l'artista riceverà un indennizzo

Travis Scott non sarà tra gli artisti che si esibiranno al Coachella Festival 2022: benché il suo nome sia stato annunciato a suo tempo, nel gennaio 2020 (anno in cui l'edizione del famoso festival statunitense è stata rimandata a causa della pandemia), poche ore fa è arrivata la notizia che il rapper non compare nel cartellone della prossima edizione dello show.



Per l'artista che lo scorso 5 novembre si stava esibendo sul palco dell’Astroworld, in Texas, mentre in platea avveniva l’incidente in cui hanno perso la vita nove ragazzi tra i 14 e i 27 anni (e circa 300 persone sono finite in ospedale) sarà difficile tornare a esibirsi dal vivo.



Lui stesso dopo la tragedia ha cancellato i concerti immediatamente successivi, come quello che era previsto per sabato 13 novembre al Day N Vegas Festival di Las Vegas, a una sola settimana dall'incidente.



Da quel maledetto 5 novembre il rapper non è più salito su un palco e non sappiamo per quanto tempo ancora rimarrà giù. Sia per scelta sua sia per scelta degli organizzatori di festival.