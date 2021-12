Billie Eilish a lavoro al nuovo album

Rolling Stone ha riportato in esclusiva le dichiarazioni del fratello dell’artista

Finneas: “Siamo davvero entusiasti”

approfondimento

Billie Eilish, pubblicato il video di Male Fantasy

Una carriera in continua ascesa che ha reso Billie Eilish Pirate Baird O'Connell, questo il nome all’anagrafe, una delle artiste più amate e popolari al mondo. Poco fa Rolling Stone ha rivelato in esclusiva come la cantante sia già a lavoro al nuovo album.