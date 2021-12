Billie Eilish, pubblicato il video di Male Fantasy

approfondimento

Nightmare Before Christmas, Billie Eilish doppierà Sally

Billie Eilish è tra le cantanti di maggior successo a livello internazionale.

Nel corso degli anni l’artista ha conquistato le classifiche con singoli in grado di vendere milioni di copie, tra questi You Should See Me In A Crown e When the Party's Over, quest’ultimo certificato con ben quattro dischi di platino negli Stati Uniti d’America per aver venduto oltre quattro milioni di copie.