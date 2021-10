Billie Eilish lancia il suo profumo: ci "ho lavorato per anni"

Billie Eilish, le sue parole

approfondimento

Billie Eilish headliner al Glastonbury Festival 2022

“Sono emozionata di condividere finalmente con voi la mia prima fragranza ‘Eilish’ - ha scritto Billie Eilish su Instagram, a corredo di uno scatto insieme alla boccetta, una piccola scultura bronze a forma di busto femminile - È un profumo che inseguo da anni e anni ed è la mia fragranza preferita al mondo. Il profumo è sempre stato una parte enorme della mia vita e della mia esistenza da quando ho memoria, ed è stato un sogno creare questa fragranza e dare vita alle mie idee. È stata una delle cose più eccitanti che abbia mai fatto. Non vedo l’ora, presto sarà vostro”. Il profumo dovrebbe arrivare sul mercato a novembre. Secondo indiscrezioni, Eilish sarà disponibile solo sul sito al prezzo di 68 dollari (circa 60 euro). Per quanto riguarda la fragranza, sarà ricca di note di cacao, caramello, spezie delicate e soprattutto vaniglia. “Ho sempre adorato il profumo di vaniglia, sin da quando ero bambina e mia mamma mi insegnava a fare le torte” aveva raccontato l'artista 19enne in un’intervista a Vogue. In merito alla boccetta, Billie ha detto: “Volevo rappresentare il corpo femminile, ma senza dare un ‘idea di un certo tipo di fisico in particolare. Il corpo umano è bello in ogni caso, dovremmo smettere di cercare di cambiarlo e accettare le sue evoluzioni nel tempo. Il contenitore di Eilish vuole essere proprio questo, tutti indistintamente devono potersi riconoscere in quelle forme”.